1 órája
Szent Hubertus-napi lövészversenyen jeleskedtek a vadászok – galériával
A hétvégén a vadászaté volt a főszerep Tiszakécskén. A lövészverseny idén is óriási sikert aratott, a résztvevők pedig közös lakomával zárták a programot, ahol hagyományos magyar ételek várták őket.
Idén 32. alkalommal rendezték meg a lövészversenyt Tiszakécskén, az Árkus-dűlői lőtéren. A verseny a Szent Hubertus-napi vadásznaphoz kapcsolódik. A Bács-Kiskun vármegyei vadászokon kívül a szomszédos megyékből is érkeztek versenyzők.
– A lövészverseny általában egy-két héttel megelőzi a Szent Hubertus-napi ünnepséget, amit ebben az évben Baján fognak megrendezni. Időrendben ez a 33. lövészverseny lenne, csak a Covid-járvány miatt egy esztendő kimaradt. Két verseny kivételével eddig mindegyik lövészversenyt itt Tiszakécskén bonyolítottuk le – mondta Fésűs Sándor, a lőtér tulajdonosa és a verseny főszervezője.
Az eseményt megtisztelte és megnyitotta Miklós Károly, a Bács-Kiskun vármegyei Vadászkamara titkára. Dr. Mészáros István titeli prépost kanonok szentelte meg a vadászokat. Ezúttal is Asharti-Szabó Andrea énekművész énekelte el a vadászhimnuszt és a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dalt.
A lövészverseny menete
A verseny három pályán folyt, mindegyiken 25 korongot lehetett lelőni, így összesen 75-öt. A pályákat úgy állították be, hogy az apróvad mozgását utánzó korongokat dobjanak a gépek. Mind a három pályán egészen más irányból, más távolságból, és más sebességgel érkeztek a korongok. Így utánozták a futó nyúl, illetve az alacsonyan, magasan, illetve szemből érkező fácánt. Éppen ezért ez a verseny jobban hasonlított a vadászathoz, mint a skeet, vagy a trapp lövészet.
– Két külön felajánlás is érkezett a versenyre, az egyik a Gemenc Zrt-től, a másik pedig a KEFAG Zrt. jóvoltából. Az úgynevezett rutinos versenyzői kategóriában a legjobb versenyző lovashintón történő szarvas tarvadászaton vehet részt, ottalvással együtt Gemencen, de a lelőtt vadat nem kapja meg az, aki lelőtte. A KEFAG-nál viszont elviheti az elejtett szarvast. Ott viszont nincs ottalvás, de ha a kijelölt napon nem sikerül elejtenie a vadat, akkor újra próbálkozhat – hangsúlyozta Fésűs Sándor.
Szent Hubertus-napi lövészverseny TiszakécskénFotók: Szentirmay Tamás
A fiatalok is bizonyíthattak
Két korcsoportban, 12 és 16 éves korig a fiataloknak íjász és légpuska lövészversenyt is biztosítottak. A fegyverek kimondottan verseny légpuskák voltak, amelyek nagyon pontosak. Húsz és negyven méterig egy-két centi pontossággal lehet velük lőni. Ezúttal tizenöt méter távolságban volt a cél.
Két kiállított légpuskát is meg lehetett tekinteni, amivel már négyszáz méterre lehet lőni. A súlyuk miatt ezeket a fegyvereket csak állványra felszerelve lehet használni.
Lakoma várta a versenyzőket
A lövészeten 40 versenyző indult, melyből huszonhárom Bács-Kiskun vármegyei volt. Az indulóknak jó időben sikerült teljesítenünk a versenyt, amely után vaddisznó, illetve csülökpörkölt várta őket.
A díjazottak névsora
Ezúttal is több kategóriában hirdettek eredményt: ifjúsági, szenior, veterán és szuper veteránoknál. Természetesen a nőket külön értékelték. Más vármegyékből is érkeztek versenyzők, akiket külön díjaztak.
Vendég versenyzők eredményei:
Szuperveterán
- Dobos József 75/72,
- Bujdosó Gyula 75/ 67,
- Farkas Mihály 75//57.
Veterán
- Orovicz László 75/ 72,
- Csenkei Sándor 75/68,
- Vass Zoltán 75/68.
Szenior
- Csernus Zsolt 75/69,
- Fleckenstein László 75/66,
- Tóth Tibor 75/63.
Ifjúsági
- Nagy Bálint Attila 75/63.
Bács-Kiskun vármegye eredményei:
Női kategória
- Kovács-Sörös Mirjana 75/70,
- Baranyi Réka 75/47,
- dr. Aranyászné Zsikla Adrienn.
Szuperveterán
- Fehér Péter 75/68,
- Szurovecz István 75/56,
- Csordás József 75/54.
Veterán
- Nagy Sándor 75/70,
- Zsigó Imre 75/69,
- Kárpáti Lajos 75/68.
A kategória
- Vass Máté 75/74,
- Kovács Endre 75/73,
- Szarka József 75/71.
B kategória:
- Szabó Géza 75/71,
- Szabó Zsolt 75/71,
- Bakó Imre 76/66.
