Szent Hubertus-napi lövészversenyen jeleskedtek a vadászok – galériával

Idén 32. alkalommal rendezték meg a lövészversenyt Tiszakécskén, az Árkus-dűlői lőtéren. A verseny a Szent Hubertus-napi vadásznaphoz kapcsolódik. A Bács-Kiskun vármegyei vadászokon kívül a szomszédos megyékből is érkeztek versenyzők.

A lövészverseny idén is óriási sikert aratott

Fotó: Szentirmay Tamás

– A lövészverseny általában egy-két héttel megelőzi a Szent Hubertus-napi ünnepséget, amit ebben az évben Baján fognak megrendezni. Időrendben ez a 33. lövészverseny lenne, csak a Covid-járvány miatt egy esztendő kimaradt. Két verseny kivételével eddig mindegyik lövészversenyt itt Tiszakécskén bonyolítottuk le – mondta Fésűs Sándor, a lőtér tulajdonosa és a verseny főszervezője.

Az eseményt megtisztelte és megnyitotta Miklós Károly, a Bács-Kiskun vármegyei Vadászkamara titkára. Dr. Mészáros István titeli prépost kanonok szentelte meg a vadászokat. Ezúttal is Asharti-Szabó Andrea énekművész énekelte el a vadászhimnuszt és a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dalt.

A lövészverseny menete

A verseny három pályán folyt, mindegyiken 25 korongot lehetett lelőni, így összesen 75-öt. A pályákat úgy állították be, hogy az apróvad mozgását utánzó korongokat dobjanak a gépek. Mind a három pályán egészen más irányból, más távolságból, és más sebességgel érkeztek a korongok. Így utánozták a futó nyúl, illetve az alacsonyan, magasan, illetve szemből érkező fácánt. Éppen ezért ez a verseny jobban hasonlított a vadászathoz, mint a skeet, vagy a trapp lövészet.

– Két külön felajánlás is érkezett a versenyre, az egyik a Gemenc Zrt-től, a másik pedig a KEFAG Zrt. jóvoltából. Az úgynevezett rutinos versenyzői kategóriában a legjobb versenyző lovashintón történő szarvas tarvadászaton vehet részt, ottalvással együtt Gemencen, de a lelőtt vadat nem kapja meg az, aki lelőtte. A KEFAG-nál viszont elviheti az elejtett szarvast. Ott viszont nincs ottalvás, de ha a kijelölt napon nem sikerül elejtenie a vadat, akkor újra próbálkozhat – hangsúlyozta Fésűs Sándor.