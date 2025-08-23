Otthon tartotta a három pontot a Lajosmizse

Az, hogy bár mind a két csapat becsülettel küzdött a mérkőzésen, ezzel együtt azért mind a két fél idény eleji formát mutatott, aligha lep meg bárkit is. Az sem tartozik a meglepetés kategóriába, hogy a Lajosmizse edzője, Árva Zsolt soha nem félt attól, hogy a fiatalokhoz nyúljon. És abban sincsen semmi meglepő, hogy a lajosmizsei mester effajta bátor húzása be is szokott jönni. Nem történt ez másként ezúttal sem, hiszen a mérkőzés egyetlen gólját az a tizennyolc éves Bodnár Ábel Bendegúz szerezte, aki életében először volt a vármegye egyben felnőtt meccsen kezdő. A 27. percben szerezte azt a gólt, ami eldöntötte a meccset. Sallai vitte le a labdát a bal oldalon, a beadása a védőkről lepattant, a lecsorgó labdát Bodnár egyből, állítás nélkül, ballal, félmagasan a rövid sarokba küldte. A Kecel csak helyzetekig jutott. A hazaiak részéről még az is belefért, hogy a hajrában büntetőt hibázzanak.

A Lajosmizse otthon tartotta a három pontot

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kalocsára utazik a Lajosmizse

A 2. fordulóban a Lajosmizse a Kalocsa vendége lesz, a mizsei meccsen több új igazolást is bevető Kecel pedig a bajnoki címvédő Tiszakécskei LC II.-t fogadja.