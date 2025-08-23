augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Otthon tartotta a három pontot a Lajosmizse

Címkék#vármegye I.#lajosmizsei vlc#labdarúgás#Kecel FC

Pénteken délután, a Lajosmizsei VLC-Kecel FC mérkőzéssel rajtolt el a vármegyei első osztályú bajnokság. A Lajosmizse 1-0 arányban a hazai csapat nyerte.

Vincze Miklós

Az, hogy bár mind a két csapat becsülettel küzdött a mérkőzésen, ezzel együtt azért mind a két fél idény eleji formát mutatott, aligha lep meg bárkit is. Az sem tartozik a meglepetés kategóriába, hogy a Lajosmizse edzője, Árva Zsolt soha nem félt attól, hogy a fiatalokhoz nyúljon. És abban sincsen semmi meglepő, hogy a lajosmizsei mester effajta bátor húzása be is szokott jönni. Nem történt ez másként ezúttal sem, hiszen a mérkőzés egyetlen gólját az a tizennyolc éves Bodnár Ábel Bendegúz szerezte, aki életében először volt a vármegye egyben felnőtt meccsen kezdő. A 27. percben szerezte azt a gólt, ami eldöntötte a meccset. Sallai vitte le a labdát a bal oldalon, a beadása a védőkről lepattant, a lecsorgó labdát Bodnár egyből, állítás nélkül, ballal, félmagasan a rövid sarokba küldte. A Kecel csak helyzetekig jutott. A hazaiak részéről még az is belefért, hogy a hajrában büntetőt hibázzanak. 

a lajosmizse a kecel ellen játszott
A Lajosmizse otthon tartotta a három pontot
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kalocsára utazik a Lajosmizse

A 2. fordulóban a Lajosmizse a Kalocsa vendége lesz, a mizsei meccsen több új igazolást is bevető Kecel pedig a bajnoki címvédő Tiszakécskei LC II.-t fogadja.



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu