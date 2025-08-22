augusztus 22., péntek

Labdarúgás

2 órája

Kiskunhalason pénteken, Bátyán szombaton vívnak kupameccset

Címkék#labdarúgás#mérkőzés#kupameccs

Bár a vármegyei kupa első fordulója mérkőzéseinek a zömét már az elmúlt hétvégén megrendezték, négy mérkőzést elhalasztottak az érintett felek. Kettő kupameccset erre a hétvégére.

Vincze Miklós

A vármegyei kupameccsek első fordulóját ugyan az elmúlt hétvégén rendezték, négy mérkőzést azonban közös megegyezéssel későbbre halasztottak a felek, mégpedig a Kiskunhalas-Bócsa-Market Bócsai SE, Bátyai SE-Dusnok KSE, Jászszentlászlói SE-Kunfehértó KSE és a Császártöltés EFSK-Dunaszentbenedek KSE találkozókat.

kupameccsek a hétvégén
Az előző idényben a vármegye három Közép csoportjában bronzéremmel zárta a kupameccset a Bócsa-Market Bócsai SE gárdája
Fotó: Vincze Miklós / archív-felvétel

Hétvégi kupameccsek

A halasztott négy kupameccsből kettőt rendeznek meg ezen a hétvégén. Ma délután, 17 óra 30 perces kezdettel fut ki a pályára az egyaránt a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában szereplő Kiskunhalas és a Bócsa, az előbbi csapat otthonában. Szombaton a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában szereplő Bátya a vármegyei másodosztályú Dusnokot fogadja, 16 órától.

A Jászszentlászló (III.)-Kunfehértó (II.) mérkőzést jövő szombaton, a Császártöltés-Dunaszentbenedek találkozót jövő vasárnap rendezik meg.

 

 

