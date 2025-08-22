Kunbaján a fiatalítás irányába indultak el

A Kunbajai SE újoncként rögtön versenyben volt a bajnokságban az aranyáért, de legutóbb sem kellett volna sok ehhez, így a liga meghatározó csapatává nőtte ki magát. Nyáron nem volt nagy átalakulás csapaton belül, némileg bővíteni és fiatalítani akarták a keretet, erről Varga Zoltán technikai vezető számolt be.

A Kunbajai SE az első ötbe vágyik

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

– A felkészülésünk tervek szerint zajlott, három játékosunk munkahelyi okok miatt távozott, helyettük hat fiatalt hoztunk Szerbiából, akik kint a regionális bajnokságból kiöregedtek, de ott bajnoki címet nyertek. Mindannyian 2006-os születésűek, magyar akadémiáról érkeznek, így a beilleszkedéssel sem lesz gondjuk. Nem gyengültünk, de a fiatal játékosoknak természetesen idő kell, míg beleszoknak a felnőtt mezőnybe. Kellett bővíteni a létszámon, mert az előző idény végén is elfogytunk különböző okok miatt, most viszont van egy 20 fős keretünk, ami nyugalmat adhat – mondta Varga Zoltán.

A Kunbaja két dobogós hely után természetesen szeretne minél jobban szerepelni, a klub célja az, hogy az első ötben zárja végül az idényt, amit a keret alapján reálisnak tart Varga Zoltán.

– Nagyszerű érzés volt dobogósnak lenni az utóbbi két évben, de most is a helyén akarjuk kezelni az elvárásokat. Nem rugaszkodunk el a valóságtól, nekünk az is jó eredmény, ha közvetlenül a dobogó mögé odaérünk, az első öt hely valamelyikét határoztuk meg magunk előtt célként. Mindenki igazolt, erős a mezőny, sokan szeretnének odaérni. Nüanszokon múlik egy-egy meccs, elég csak abba belegondolni, hogy a sok döntetlenünk közül csak hármat győzelemre váltunk, már bajnokok vagyunk – mondta Varga Zoltán.

A Kunbaja a KTE II. otthonában kezdi a bajnokság küzdelmeit szombaton 17 órától, az újonc fiatalok egyelőre sötét lónak számítanak még.

– Beszélgettem a KTE II. edzőjével, azt tudni kell, hogy a fiatalok eleve napi szinten edzenek, elfáradni tehát nem fognak. A rutinunk mellett most jól jönnek a mi fiataljaink is, így jó eséllyel vehetjük fe velük a versenyt. Nem előny ugyanakkor számunkra, hogy műfüvön kell játszani, mert az teljesen más, mint amin mi készülünk. Keveset tudni róluk, még sötét lónak számítanak, ha nem figyelünk, könnyen bajba kerülhetünk, mert képzett játékosokról van szó – mondta Varga Zoltán a meccsről.