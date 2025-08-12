36 perce
Újra indít felnőtt csapatot a Kiskunmajsa
Egy év kihagyás után újra működik felnőtt labdarúgó csapat Kiskunmajsán. A kiskunmajsai brigád a vármegyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában kezdi újra a szereplését.
A 2023/24-es idényben a Kiskunmajsa ugyan nem a legjobb idényét tudta maga mögött, de becsülettel teljesített, nyolc győzelemmel, öt döntetlennel és tizenegy vereséggel a 6. helyen zárt a vármegyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában. Így aztán derült égből hideg zuhanyként érte nemcsak a majsai szurkolókat, de a vármegyei labdarúgás iránt érdeklődő közösséget is, hogy a Kiskunmajsa nem nevezett felnőtt csapatot a 2024/25-ös idénybe. Ezzel nem csak egy jó és karakteres felnőtt csapat, hanem – a felnőtt csapat visszalépése révén - egy hagyományosan erős utánpótlásbázis is kiesett a vármegye labdarúgásának a vérkeringéséből.
– A 2023/24-es labdarúgó szezon tavaszi idényében öt, hat meghatározó játékosunk olyan sérülést szenvedett, amelyről azonnal tudható volt, hogy hosszútávú felépülést kíván, emiatt előre látható volt, hogy több hónapra, akár félévre is kiesnek a játékból – tekintett vissza az okokra Ábrahám-Fúrús András, a Kiskunmajsai FC elnöke. - A fociegyesület vezetésével és a megmaradt játékosokra építve próbáltunk ugyan új játékosokat igazolni a kiesők helyére, ám az általános játékoshiány miatt nem sikerült új játékosokat beszerveznünk, ezért aztán kénytelenek voltunk visszalépni.
A kényszerű visszalépés azért is volt rendkívül fájó, mert Kiskunmajsán nagyon szép, rendezett, modern infrastruktúra áll a labdarúgó egyesület rendelkezésére.
A Kiskunmajsa reménykedett a folytatásban
– Amellett, hogy természetesen eleve fájt a szívünk amiatt, hogy a szurkolóink nem tudnak felnőtt meccsre járni, szinte kézzelfoghatóan bántó volt a sporttelepünk kihasználatlansága. A sportlétesítmény a többnyire a TAO támogatásból készült fejlesztéseknek köszönhetően kiváló felszereltségű és kitűnő állapotú, úgyhogy ezért is volt rossz érzés, hogy felnőtt csapat híján nincs megfelelő módon és mértékben kihasználva. Természetesen már akkor abban reménykedtünk, hogy nem sokáig marad ez így, amikor a kényszerű visszalépés mellett döntöttünk. Nem is tétlenkedtünk sokáig, az idei év januárjában már megkezdtük a szervezkedést annak érdekében, hogy újra legyen versenyben majsai felnőtt csapat. Ezen erőfeszítésekben az egyik motorja Boros Tibor volt, aki nagy ambícióval és eltökéltséggel kereste és szervezte be a reménybeli játékosokat. Szerencsére most már elmondhatom, hogy többségében sikerrel. Jelenleg is ő a csapatvezető játékos, de az edzői feladatokat is elvégzi, amíg nem lesz erre más megoldásunk.
A felnőtt keret zömében visszatérőkből és környékbeliekből állt össze.
– A felnőtt csapat tagjai vagy volt majsai játékosok - hiszen nekünk is vannak még olyan 35 feletti játékosaink is, akiket még mindig hajt a játék és a klub szeretete -, vagy a környékbeli aktív vagy megszűnt csapatokból jöttek, mint például a Szank vagy a Bugac. A csapat júliusban megkezdte a felkészülést a szezonra. A felkészülést természetesen több edzőmeccs színesítette. Járt nálunk a Tompa és a Pálmonostora. Azona két meccsen még az ellenfél birtokolta többet a labdát, de az elmúlt hétvégén a Pusztamérgest láttuk vendégül és ellenük már sikerült győznünk is.
De nem csak a felnőtt csapat indulhat újra, az U19-es gárda is újjáalakult.
– Az idei évtől - több év kimaradás után - újra van U19-es csapatunk is. Azt a csapatot a nagyon lelkes fiatal kapus, egyúttal most már okleveles edző, Juhász György szervezte. Szerencsére a többi utánpótlás korosztályban is telt ház van, őket Mózer Csaba és Vajda Csaba viszi, de a tavalyi év óta már Szőke Henrik is visz önállóan egy utánpótlás csapatot.
A felnőtt csapat az egy év kimaradás miatt a szabályoknak megfelelően a vármegyei harmadosztályban kénytelen újrakezdeni.
– A csapat motivált, eltökélt célja az egész lelkes társaságnak, hogy szép eredményt érjünk el a vármegye három Közép csoportjában, és hogy mielőbb visszakerüljünk a vármegye kettőbe. Reméljük, hogy ez így is lesz, ahogy azt is, hogy a több mint húsz fős keretünkben nem lesz újra komolyabb sérülés miatt kieső játékosunk, és hogy effajta külső körülmények nem fogják hátráltatni a társaságot a reményeink szerint sikeres úton – jelentette ki az elnök.
Ezen a hétvégén már tétmeccset vív a Kiskunmajsai FC a vármegyei kupában, szombaton, 17 óra 30 perces kezdettel a Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE vendégeként.
