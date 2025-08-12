Újra indít felnőtt csapatot a Kiskunmajsa

A 2023/24-es idényben a Kiskunmajsa ugyan nem a legjobb idényét tudta maga mögött, de becsülettel teljesített, nyolc győzelemmel, öt döntetlennel és tizenegy vereséggel a 6. helyen zárt a vármegyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában. Így aztán derült égből hideg zuhanyként érte nemcsak a majsai szurkolókat, de a vármegyei labdarúgás iránt érdeklődő közösséget is, hogy a Kiskunmajsa nem nevezett felnőtt csapatot a 2024/25-ös idénybe. Ezzel nem csak egy jó és karakteres felnőtt csapat, hanem – a felnőtt csapat visszalépése révén - egy hagyományosan erős utánpótlásbázis is kiesett a vármegye labdarúgásának a vérkeringéséből.

A Kiskunmajsa felnőtt csapata a hétvégi felkészülési mérkőzés előtt

Fotó: Ábrahám-Fúrús András

– A 2023/24-es labdarúgó szezon tavaszi idényében öt, hat meghatározó játékosunk olyan sérülést szenvedett, amelyről azonnal tudható volt, hogy hosszútávú felépülést kíván, emiatt előre látható volt, hogy több hónapra, akár félévre is kiesnek a játékból – tekintett vissza az okokra Ábrahám-Fúrús András, a Kiskunmajsai FC elnöke. - A fociegyesület vezetésével és a megmaradt játékosokra építve próbáltunk ugyan új játékosokat igazolni a kiesők helyére, ám az általános játékoshiány miatt nem sikerült új játékosokat beszerveznünk, ezért aztán kénytelenek voltunk visszalépni.

A kényszerű visszalépés azért is volt rendkívül fájó, mert Kiskunmajsán nagyon szép, rendezett, modern infrastruktúra áll a labdarúgó egyesület rendelkezésére.

A Kiskunmajsa reménykedett a folytatásban

– Amellett, hogy természetesen eleve fájt a szívünk amiatt, hogy a szurkolóink nem tudnak felnőtt meccsre járni, szinte kézzelfoghatóan bántó volt a sporttelepünk kihasználatlansága. A sportlétesítmény a többnyire a TAO támogatásból készült fejlesztéseknek köszönhetően kiváló felszereltségű és kitűnő állapotú, úgyhogy ezért is volt rossz érzés, hogy felnőtt csapat híján nincs megfelelő módon és mértékben kihasználva. Természetesen már akkor abban reménykedtünk, hogy nem sokáig marad ez így, amikor a kényszerű visszalépés mellett döntöttünk. Nem is tétlenkedtünk sokáig, az idei év januárjában már megkezdtük a szervezkedést annak érdekében, hogy újra legyen versenyben majsai felnőtt csapat. Ezen erőfeszítésekben az egyik motorja Boros Tibor volt, aki nagy ambícióval és eltökéltséggel kereste és szervezte be a reménybeli játékosokat. Szerencsére most már elmondhatom, hogy többségében sikerrel. Jelenleg is ő a csapatvezető játékos, de az edzői feladatokat is elvégzi, amíg nem lesz erre más megoldásunk.