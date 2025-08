Négy gólt kapott, de nem vallott szégyent a Kiskunfélegyháza

A hazaiak csapatába több olyan játékos is szerepelt, akik NB I-es múlttal rendelkeznek. Ezzel szemben a Kiskunfélegyháza most egy új csapatot épít. Több játékos is távozott a vármegyei első osztályú csapatból, helyükre érkeztek a vármegyei másodosztályban szereplő, valamint az U19-es korosztályos csapatból labdarúgók.

Az Issimo ellen lépett pályára a Kiskunfélegyháza

Fotó: Szentirmay Tamás / Illusztráció

Így értékelte a Kiskunfélegyháza játékát a technikai vezető

– A mezőnyjátékunkkal nem volt baj, de az elején kaptunk két elkerülhető gólt. Ezt követően partnerei voltunk az ellenfelünknek. Sajnos a második félidőben megint két olyan gólt kaptunk, ami elkerülhető lett volna, a kontráink viszont jók voltak. Nagyon erős jó csapat az Issimo ezen a szinten, erős fiatalokkal és rutinos játékosokkal. Nálunk azért voltak hiányzók. Úgy gondolom, hogy a számszerű eredmény nem tükrözte a valóságot, mert nem volt ekkora különbség a két csapat között. Jobbak voltak, mint mi, de a négy gól szerintem túlzás. A középpályánk rendben volt, de gólt sajnos nem tudtunk rúgni. Az ellenfelünk csapatában több nemzetiségű játékos is volt, két három nyelven beszélték végig a találkozót. Egyébként nagyon korrekt és szimpatikus csapat az Issimo, sportszerű mérkőzést játszottunk velük. Ők már a jövőhét végén bajnokit játszanak, mi pedig még a felkészülés felénél tartunk. Lelkesedéssel próbáltuk felvenni velük a versenyt, ami szerintem sikerült is. Az egy az egy elleni találkozások sikerültek, persze követtünk el hibákat, meg a műfű is gondokat okozott nekünk, mert mi élőfüvön készülünk. Lassan egy éve, hogy nem játszottunk műfüvön és így gyors volt nekünk az a pálya és ez is az ő játékukat segítette. Összességében elégedett vagyok a játékosokkal, mert mindenki próbálta a maximumot kihozni magából. Az akaratot mindenkiben láttam és ez jó jel, a jövőre nézve – értékelte a csapat teljesítményét Balog Huba technikai vezető.

XV. Kerületi Issimo ES–Kiskunfélegyháza 4–0 (2–0)

Budapest, Vasgolyó utcai Sporttelep, vezette: Bartucz Tamás (Szeles Ádám, Kócsó Tibor Zsolt).

Issimo: Ordasi – Szikora, Pál M. (Dorde 46.), Oladipupo, Kelemen L., Kovács P., Bodnár, Forgács (Kovács B.64.), Choman (Kozma 68.), Nemanja (Nyíri 73.), Souleymane.