Labdarúgás

1 órája

Az Akasztóval meccselt a Kiskőrös

Címkék#edzőmecs#labdarúgás#Kiskőrösi LC#Akasztó FC

A hétvégén az ősztől a vármegye kettőben szereplő Akasztót fogadta a vármegyei első osztályú rajtra készülő Kiskőrösi LC. A mérkőzést szoros első félidő után biztosan nyerte a hazai gárda.

Vincze Miklós

A 2025/26-os idényben nem szerepel a vármegyei első osztályú bajnokság programjában a Kiskőrös-Akasztó örökrangadó, miután az Akasztó az előző idény végén kiesett az első osztályból, és a vármegye kettőben folytatja. A hétvégén egy felkészülési mérkőzés erejéig azonban megidézték a felek az örökrangadót. Az első játékrész 2-2-es döntetlennel zárult, a második játékrészben viszont már csak a Kiskőrös rúgott gólokat – nem is keveset: négyet –, így biztosan nyerte az edzőmérkőzést.

Márton Zsolt, Kiskőrösi LC edzője,
A Kiskőrösi LC edzője, Márton Zsolt.
Fotó: Pulai Zsóka

A Kiskőrösi LC a bajnoki rajtig még két felkészülési mérkőzést vív. Szerdán a Hartával találkoznak – hogy Kiskőrösön vagy Hartán, az még ezután dől el -, szombaton pedig a Kalocsát fogadják, hogy aztán a jövő hét végén a Soltvadkert elleni szomszédvári derbivel hazai pályán megkezdjék a bajnokságot.

Az Akasztó az első tétmérkőzését ezen a hétvégén, vasárnap vívja, a vármegyei kupában a Fülöpszállás vendége lesz Szrenkó István csapata. Az azt követő hétvégére jelen állás szerint nem köt le meccset az akasztói gárda, szeptember 6-án, szombaton pedig a Kerekegyháza vendégeként kezd a vármegye kettőben.

Kiskőrösi LC-Akasztó FC 6-2 (2-2) 

Kiskőrösi LC: Pszota – Torgyik, Ludányi, Patai, Szabó D., Budai, Pekker, Vén, Szedmák, Pribék, Albert. Vezetőedző: Márton Zsolt.

Cserék: Gergely, Pecznyik, Jáger, Lengyel, Karf, Simon.

Akasztó FC: Gombár – Fábián, Kósa I., Szrenkó, Szabó Á., Szabó A., Kósa II., Varga B., Palla, Vincze, Boldizsár. Vezetőedző: Szrenkó István.

Cserék: Szabó Sz., Fésűs, Szabó N., Horváth Á.

Gólszerzők: Pribék, Szedmák 2, Patai, Karf, Jáger, illetve Palla, Boldizsár

 

