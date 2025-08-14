augusztus 14., csütörtök

Kézilabda

2 órája

A kecskeméti férfi és a bácsalmási női kézilabda klub sem nevezett az idényre

Címkék#kézilabda#idény#Kecskeméti NKSE#férfi kézilabda

Kialakult a női és férfi kézilabda NB II. ligák mezőnye, és két csapat nevét sem találhattuk meg a csoportbeosztás során. A Kézilabda Kecskemét férfi, illetve a Bácsalmási PVSE női csapata sem nevezett, sőt, mindkét klub befejezte tevékenységét felnőtt szinten.

Nyitray András

A Kézilabda Kecskemét a mai napon egyértelmű üzenetet tett ki Facebook-oldalára, ami nem lepte meg azokat, akik már böngészték az NB II-es bajnokságok csoportbeosztását. A klub ezt követően némileg bővebb információkat is megosztott, eszerint a tulajdonos úgy döntött, hogy csak női vonalon indít felnőtt gárdát a 2025/2026-os idényben. A kecskeméti férfi kézilabda élet ezzel nem szűnik ugyanakkor meg teljesen, hiszen a Neumann János Egyetem csapata az előző idényben jól szerepelt a vármegyei bajnokságban, és önálló indulási jogával élve ott is lesz az NB II-ben. 

A Kézilabda Kecskemét nem lesz ott az NB II-ben
A Kézilabda Kecskemét nem, a Mizse KC viszont ott lesz az NB II-ben
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Kézilabda Kecskemét mellett a Bácsalmás sem indul

Változás történt a női vonalon is, ugyanis a Bácsalmási PVSE sem fog elindulni az NB II-ben, sőt, információink szerint a vármegyei felnőtt bajnokságban sem állít csapatot. A PVSE eddig is erős szegedi kötődéssel rendelkezett a szakmai stábban és a játékoskeretben is, a jövőben azonban csak korosztályos csapatai lesznek az klubnak. 

Az NB II-ben így női vonalon a Kecskeméti NKSE maradt Bács-Kiskun vármegyéből az előző szezonhoz képest, de nem egyedül lesz ott a mezőnyben, ugyanis a Nemesnádudvar egy osztállyal feljebb lép, mindét klub a D-csoportban kapott helyet. A férfiaknál sem változott tulajdonképpen az eddigi létszám, megmaradt a Mizse KC, a Kiskunmajsa és a Kalocsa is, illetve ahogy említettük is, belép újként a képbe a kecskeméti Neumann János Egyetem. A Kalocsa az E-csoportban, a másik három csapat a G-csoportban kezdi az idényt. 

 

 

