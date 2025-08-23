Aranyat, ezüstöt, kelebiai holdfényt vihettek haza

augusztus 23., szombat

A múlt héten rendezték meg Kelebián az első Holdfény kupát. A kelebiai viadalon egy délvidéki klub, a Hajdújárás két csapattal is pályára lépett. A Hajdújárás 1 a harmadik, a Hajdújárás 2 pedig a 7. helyet szerezte meg.

Vincze Miklós

– Amikor megérkezett Szerbiából a délvidéki küldöttség, nagyon örültünk, hogy tényleg sikerült eljönniük erre a tornára, utána pedig rögtön elképedtünk, hogy milyen nagy is ez a küldöttség – tekintett vissza a delegáció érkezésére Szöginé Savanya Erika, a Kelebia SE alapítótagja és a rendezvény egyik fő szervezője. – De nagyon jól tették, hogy ilyen bő létszámban érkeztek. Két csapattal indultak a tornán, és karakteres résztvevői voltak – mondta, majd hozzátette, hogy Kelebián – aligha meglepő módon – mindennapos vendégek a délvidékiek, hiszen a Kelebia SE csapatának is tizenkilenc igazolt játékosa vajdasági. 

Kelebia adott otthont a Holdfény kupának
A Hajdújárásnak a kelebiai tornán részt vett két csapata
Fotó: Budai Tamara

Így szerepelt a Hajdújárás a kelebiai tornán

A Hajdújárás, vagyis az FK Vinogradar – a csapat beceneve: Vini – egy U15-ös és egy U19-es gárdával érkezett Kelebiára. A Holdfény kupán az U15-ös csapatuk a hetedik, az U19-es pedig a harmadik helyen végzett. 

Az U15-ös csapat edzője az a Kmec Andor, akinek nem volt ismeretlen a helyszín, hiszen 2018 és 2019 között a Kelebiai KNSK játékosa volt, majd egy évet még a Bácsborsódi SK csapatában is játszott, hogy aztán labdarúgóként is visszatérjen a délvidékre. 

– Megtisztelőnek éreztük, hogy meghívást kaptunk a kelíebiaiaktól erre a tornára – mondta Kmec Andor. – Számomra nagy élmény és nagy öröm volt visszatérni ide, ahol játékosként 2018-ban egy nagyon szép és sikeres periódust tölthettem. Ami a tornát illeti, számunkra a felkészülési időszakot tekintve a legjobbkor jött ez a torna, mind játék, mind erőnlét és összekovácsolódás szempontjából is. Az U19-es csapatunk a torna utolsó fordulójáig versenyben volt a bajnoki címért, az U15-ös csapatom pedig nagy küzdelemben állt helyt a jóval erősebb riválisokkal szemben. Le a kalappal mind az ifik, mind a saját csapatom előtt, hiszen nagy dolog, hogy a „kicsik” két meccset is meg tudtak nyerni. Összességében elégedettek lehettünk a szerepléssel, és ezúton is köszönjük szépen a meghívást. Nagy élmény volt a kelebiai torna, és örömmel tértünk haza az arany-, illetve az ezüstérmekkel – mondta Kmec Andor.

Kelebián ugyanis odafigyelnek arra, hogy senki ne csak élményekkel térjen haza. A kelebiai tornákon az első három helyezett arany-, az összes többi csapatnak pedig ezüstérmet osztanak ki. 

Hajdújárás (szerb nevén Хајдуково / Hajdukovo) Szabadka közelében fekvő vajdasági település, 2002-ben 2482 lakosa volt, abból 2191 (azaz 88,27) százalék magyar. 

 

 

