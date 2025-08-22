Kelebián belefocizták magukat az éjszakába

Kezdetét vette az első alkalommal megrendezett Holdfény kupa a kelebiai pályán. Már éppen távozóban volt a nappali fény, ugyanis este nyolckor indult útjára az első mérkőzésen a labda a tornán, hogy aztán végül hajlani fél kettőkor térhessen végül pihenőre a bőrfoci.

A Holdfény kupa győztese, a Kelebia 2. gárdája

Forrás: Kelebia SE

Kelebia adott otthont a Holdfény kupának

A rendező természetesen a Kelebiai Sportegyesület volt. Kelebián lassan már megszokottá válik a rendkívüli, vagyis Kelebián egyre többféle formát találnak ki, hogy minél gyakrabban pattoghasson – ne csak a bajnokságok ideje alatt – a labda. A legújabb találmány az éjszakai foci, azaz a Holdfény kupa.

Összesen nyolc csapat indult a viadalon, a Kelebia I., a Kelebia II., a Hajdújárás I., a Hajdújárás II., a Dusnok KSE, a Tompai SE, a London Ágyúk és a Soroksár. A London Ágyúk egy kiskunhalasi baráti társaság, amelyik az összes Kelebián rendezett tornán részt vett. A viadalt a délvidékről érkezett Hajdújárás,(szerb nevén: Vinogradar, beceneve: Vini) nevezése avatta nemzetközivé.

Este nyolckor kezdődött tehát a viadal, és bár eredetileg éjfélre tervezték a az eredményhirdetést, másfél órával később kerülhetett sor a díjátadásra, viszont ezt senki sem bánta, hiszen remek meccsekkel és remek hangulatban teltek az órák.

A végeredmény:

Kelebia 2, Tompa, Hajdújárás 1, Dusnok, Kelebia 1, London ágyúk, Hajdújárás 2, Soroksár.

A győztes Kelebia 2 csapatában Mészáros Norbert volt a kapus, a mezőnyben Krizsán Deni, Jenei Ákos, Füzesi Hunor, Balogh Péter, Aleksa Bojanic, Balazevic Filip, Huber Gábriel bolondította meg az ellenfeleket.

Az eredményhirdetésre és a díjátadóra fél kettő után került sor, a Hold is örömmel nyugtázta, hogy Kelebián tartják magukat a résztvevő barát filozófiájukhoz. Az első három helyezett kapott aranyat és kupát, és hogy ne legyen senki, aki üres kézzel utazik haza, az összes többi csapat ezüstérmet és emléklapot kapott. A Soroksár pedig megkapta a kelebiai rendezők kedvence nem hivatalos minősítést.

– A Soroksár egy baráti társaság, ők minden egyes tornánkon itt vannak – magyarázta a nem hivatalos minősítést Szöginé Savanya Erika, a Kelebia SE egyik alapítótagja. – Jól ismerjük már őket, akkor se keserednek el, ha nem nyernek, ők a játék miatt jönnek, a hozzáállásuk egészen szenzációs, valami speciális kisugárzása van a brigádnak. De örömmel újságolhatom el, hogy minden egyes csapat lelkes volt, és minden gyerek arcán csak mosolyt lehetett látni. Az elmúlt egy évben több tornát is rendeztünk, és az én véleményem szerint ez volt a legjobban sikerült tornánk. A csapatok örömmel tettek eleget a meghívásnak. A délvidéki Hajdújárásról például több, mint huszonöt játékosból álló küldöttség érkezett.