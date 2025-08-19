31 perce
Ellentmondást nem tűrő játékkal verte a KTE a Videotont
A Merkantil Bank Liga 4. fordulójának záró mérkőzésén két tavalyi élvonalbeli csapat csapott össze a Széktói Stadionban. A Kecskeméti TE végig magabiztos teljesítményt nyújtott, megérdemelten bezsebelve a pontokat.
Már a mérkőzés kezdetétől fogva a Kecskeméti TE ráerőltette ellenfelére az akaratát. A 3. percben jött az első lehetőség, Banó-Szabó lekészítése után Eördögh gólba tartó labdáját a vendég védők blokkolták. Újabb három perccel később Banó-Szabó fejezte be lövéssel a házigazda támadását, keveset tévedett. Még az első tíz percben jártunk, amikor Merényi került hatalmas helyzetbe, de Bolgár beadását nem tudta a kapuba lőni kapásból. Az első fehérvári helyzet a 20. percben jött, ekkor Kocsis Bence kísérlete vágódott szögletre. A 26. percben ismét Merényi került ajtó-ablak helyzetbe: Pálinkás indította Banó-Szabót, aki önzetlenül visszapasszolta a 77-es számú támadónak, de megint a blokk akadályozta meg a kecskeméti gólt. Három minutummal később viszont már kikötött a labda Svékus kapujában, Banó-Szabó oldalsó szabadrúgását – ami kipattant – Kovács Barnabás lőtte be, 1-0. Maradt támadásban a KTE, ezúttal Pálinkás próbálkozását kellett védenie a vendég kapusnak, majd a 37. percben már kettővel vezettek a hazaiak Eördögh remek egyéni akciójának köszönhetően. A szélső betört a tizenhatoson belülre, elfektetett egy védőt, majd kilőtte a bal alsót, 2-0.
A második félidőt lendületesebben kezdte a Videoton, és ennek szűk negyedóra alatt meg is lett az eredménye. Egy szöglettel felérő nagy bedobása után Kovács Bence lőtt, ez megpattant és gólt ért, 2-1. A bekapott gólra jól reagált a KTE, és több lehetőséget innentől kezdve már nem engedett a fehérvári együttesnek. A három pont sorsa a 70. percben dőlt el, ekkor Merényi lőtt passzal indította Pálinkást, ő okosan gurított a középen érkező Banó-Szabó elé, aki elfektette a kapust, majd higgadtan góllal fejezte be a kontratámadást, 3-1. A folytatásban még Czékus előtt adódtak lehetőségek, de a 76. percben lövése levágódott a védőről, majd a 83. minutumban a tizenhatos sarkáról fölé tekert.
Nagyszerűen játszott a Kecskeméti TE
Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője: – Nagyszerűen játszottak a játékosaink, gratulálok a csapatnak! Nagy iramot diktáltunk, sok helyzete alakítottunk ki az első félidőben és akár még nagyobb különbséget is kidolgozhattunk volna. A szünetben számítottunk arra, hogy változtatni fog a Fehérvár és feljebb lép, majd szépítettek is. Nagyon pozitív, hogy a bekapott gólunkra jól reagáltunk, és a harmadik találatunkkal el is dőlt a meccs. Elégedettek vagyunk az eredménnyel. Vannak dolgok, amik nem tetszenek, de sokkal könnyebb győzelem után kijavítani a hibákat. Sok dolgunk van még, már a következő mérkőzésre kell koncentrálni. Ma nagyszerű volt a hangulat, gratulálok még egyszer a csapatomnak!
Boér Gábor, a Videoton vezetőedzője: – Az első félidőben olyan katasztrofális teljesítményt nyújtottunk, amely érthetetlen számomra, mert ennek nem volt előjele. Az elmúlt időszakban napról napra léptünk előre, fejlődtünk, de ez ma nem látszott. Rendre a Kecskemét jött ki jobban azokból a szituációkból, amikor férfiasabban, karakteresebben kellett volna fellépni. Ezt meglovagolta a KTE és megérdemelten, kétgólost vezetést szerzett. Próbáltunk változtatni ezen a szünetben, új lendületet és stabilitást akartunk adni a csapatnak. Ez félig-meddig sikerült is, de amikor közelebb kerülhettünk volna ellenfelünkhöz, rendre rossz döntéseket hoztunk a támadóharmadban. Az egyik ilyen lehetőségből kontratámadást engedtünk a hazaiaknak, akik ebből le is zárták a meccset.
Kecskeméti TE – Videoton FC Fehérvár 3–1 (2–0)
Kecskemét, 1967 néző. V: Derdák Marcell (Buzás Balázs, Szalai Balázs)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Eördögh (Berki 90.), Kovács B. (Vattay 91.), Haris, Banó-Szabó (Derekas 70.), Bolgár – Merényi (Czékus 70.), Pálinkás. Vezetőedző: Gera Zoltán
Videoton: Svékus – Kovács K. (Tóth T. 62.), Vajda R., Spandler, Rostás (Horváth T. 79.) – Simut (Bedi a szünetben), Kocsis G., Varga R. Kocsis B. (Kovács B. a szüetben) – Bobál G. (Kálnoki-Kis a szünetben), Kojnok. Vezetőedző: Boér Gábor
Gól: Kovács Barnabás (30.), Eördögh (37.), Banó-Szabó (70.), ill. Kovács Bence (59.)
