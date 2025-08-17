Újabb nagy nevű riválist fogad a KTE

A Videoton az utolsó fordulóban esett ki az előző idényben, ezt követően pedig rengeteg esemény történt bő két hónap alatt Székesfehérváron. A klub előbb tulajdonosváltáson esett át, majd gyakorlatilag teljes egészében lecserélődött szakmai stábja és kerete. A Tímár Krisztiánt váltó Boér Gábornak csupán néhány játékosa maradt meg hírmondónak az NB I.-es keretből, mely sokat is fiatalodott. Akadnak azért rutinos játékosok is, hiszen Nagy Gergely, Spandler Csaba, Bedi Bence, vagy a most érkező Kocsis Gergő és Varga Roland nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Az immáron tradicionális nevét is újra felvevő klub egyelőre még nyeretlen, három meccsen két pontot szerzett, legutóbb a Csákvár ellen zárt 0–0-ra hazai pályán, nem a legjobb passzban várja tehát a Kecskeméti TE elleni találkozót.

A Kecskeméti TE újabb rangadót vív hazai pályán

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE újoncot is avathat akár

Gera Zoltán és a KTE az idény első sikerének örülhetett az előző körben, Zuglóban nyert Pálinkás Gergő góljával 1–0-ra a hírös városi alakulat. Akadtak azonban már akkor is sérültek, így még kérdéses, ki lesz újra hadra fogható a hétfői bajnokin. A hét során a keretben is történtek változások, Katona Leventét eladták a Nyíregyházának, míg Vágó Levente személyes okokra hivatkozva szeretett volna hazatérni Szegedre, amihez a klubvezetés hozzájárult, csere keretében Haris Attila érkezett onnan helyette, aki így debütálhat. Gera Zoltán a meccs kapcsán elmondta, a legfontosabb feladat az, hogy huzamosabb ideig is képesek legyenek jó teljesítményre a meccsen belül.

– A szokásosnak megfelelő módon dolgoztunk, ezúttal egy nappal több időnk is volt felkészülni. Jót tett a csapatnak a győzelem, ami fontos is volt. Kielemeztük az elmúlt mérkőzés tanulságait, illetve feltérképeztük az ellenfelet emellett. A Videoton is egy nagyobb átalakuláson megy keresztül, nincsenek még készen, ugyanakkor nehéz meccsre számítok. Láttuk a Csákvár elleni bajnokijukat, amit a játék képe alapján megnyerhettek volna már. Képben vagyunk tehát ellenfelünkkel, de legalább ilyen fontos, hogy magunkra is hasonló figyelmet fordítsunk. Futballozzunk jól, ne csak időszakosan, hanem minél huzamosabb ideig tartsunk egy jó teljesítményt meccsen belül. Saját közönségünk előtt nem lehet más célunk, mint a három pont megszerzése – mondta Gera Zoltán.

A Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár mérkőzés hétfőn 20 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.