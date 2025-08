Későn kezdett el hajrázni a Vasas ellen a KTE – galériával

A Vasas számára indult jobban a meccs, már a 7. percben előnyben voltak a vendégek, miután Hej és Bolgár akadt futtában a tizenhatos vonalánál, amit a visszajátszások alapján is nehéz volt megítélni, hol történt pontosan, Bogár játékvezető azonban habozás nélkül tizenegyest adott. Urblík nem hibázott, a kapu jobb oldalába helyezte a labdát (0–1). A folytatásban próbálta aktivizálni magát a Kecskeméti TE, néhány veszélyes támadást és beadást jegyezhettünk fel. A legközelebb Merényi járt a kapuhoz, de a rövid alsó mellé lőtt 16 méterről. A 21. percben Ruisz kirúgásából indult Pálinkás, aki végül a tizenhatos bal csücskétől tüzelt a hosszú alsó mellé. A 25. percben növelte előnyét a Vasas, Radó ment el bal oldalon, lapos beadása aztán Pethőt találta meg, aki a kapuba passzolt közelről (0–2). A folytatásban mezőnyben zajlott a játék, a Vasas stabilan védekezett.

A Kecskeméti TE második meccsét is elveszítette

Fotó: Bús Csaba

Szünetben Gera Zoltán hármat is cserélt, ami változtatott a játék képén, kecskeméti labdabirtoklási fölény jellemezte a meccset. Kisebb lehetőségek adódtak először, de aztán alig tíz perc elteltével Szabó indította Kovácsot, aki átvette a labdát, futtából lőtt is, de a kilépő Kiss belevetődött ebbe. Banó-Szabó beállítása is megélénkítette a játékot, két veszélyes beadása után is helyzet adódott, ám előbb Szabó fölé lőtt 15 méterről, majd Bolyki nem tudott beleérni a labdába, amit Kiss másodjára szedett fel Pálinkás elől. A 76. percben megtört a jég, egy középre ívelt labda egyedül találta meg a hosszú Szojmát, aki okosan emelt középre, s végül Bolyki fejelt a Vasas kapujába. Nagy erőket mozgósított a KTE a hajrában, a 83. percben ott is volt a sansz egy kapu előtti kavarodás végén, ám Kiss a megpattanó labdát is kitolta a jobb alsóból, így az eredmény nem változott.

A Kecskeméti TE későn ébredt

Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője: – Nem így terveztük az elejét, az első negyedórában gyengén játszottunk. Utána sok energiát tettünk a meccsbe, a második félidőben nagy nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, a győzelemre is lehetett volna sanszunk, az utolsó passzokban kellett volna kicsit több pontosság. Sajnálom a csapatot, mert vereséget semmiképpen sem érdemeltünk, a második félidőre nem tudok rosszat mondani. Ezt a két mérkőzést nem így terveztük, de pozitívnak kell maradnunk, menni kell tovább!