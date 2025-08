A Vasast fogadja hétfő este a KTE

Az idény előtt mindkét együttes komoly célokat tűzött ki maga elé, a Vasas már korábban is a feljutás céljával vágott neki az NB II-nek, míg a Kecskeméti TE kieső csapatként hasonló végkifejletben reménykedik. Nem alakult azonban jól a rajt egyik félnek sem, a kecskemétiek szűk szegedi veresége (1–0) még nem mindenkit letaglózó meglepetés, hiszen a Szeged-Csanád GA hazai pályán másoknak is kellemetlen ellenfél lesz. Az angyalföldiek hazai, Csákvár elleni 1–4-es zakója azonban már nehezebben magyarázható. Egy dolog biztos, mindkét csapatnak létfontosságú lenne egy siker, amivel feledtethetné a gyengébb a kezdést.

Merényi Ádám (fehérben), a Kecskeméti TE játékosa izgatottan várja az első hazai meccset

Fotó: Reti Attila

A Kecskeméti TE javítani szeretne

A két együttes a 2021/2022-es idény végén együtt jutott fel az NB I-be, ezt alighanem most is aláírnák. Akkor a Vasas pályáján 1–1-es döntetlen született, Kecskeméten viszont a fővárosiak nyertek 1–0-ra. Az NB I-ben egy idényt töltöttek együtt, akkor a KTE dominált, a Széktói Stadionban előbb 0–0, majd 2–0 lett a vége, közben idegenben is nyert 2–1-re a hírös városi alakulat.

A múlt persze szépen néz ki, de ez már egy teljesen más meccs lesz, mely előtt a hazaiak középpályása, Merényi Ádám mondta el, hogyan várják a találkozót:

– Nem így szerettünk volna kezdeni, hiszen sokat dolgoztunk a nyáron. A hetünk arról szólt, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, amik a vereségünket okozták, szeretnénk javítani. Jó erőkből álló Vasassal találkozunk, biztosan a mezőny elejéhez fog tartozni. Elsősorban magunkra kell koncentrálnunk, ha a saját játékunk megfelelően fog működni, akkor velük is felvehetjük a versenyt – mondta a KTE játékosa a találkozó kapcsán.

A Kecskeméti TE–Vasas FC NB II-es bajnoki mérkőzés hétfő este 20 órakor kezdődik a Széktói Stadionban, ahol a 2-es pénztárban az idényre szóló bérleteket is árulják.