Labdarúgás

1 órája

Vicces büntető okozta a KTE II. vesztét Pilisen

Címkék#Kecskeméti TE II#KLC#felkészülési mérkőzés#labdarúgás

Tovább zajlik a vármegyei I. osztályú csapatok felkészülése. Pályára lépett a Kecskeméti TE II. is, mely az U19-es együttessel párhuzamosan játszott edzőmeccset.

Nyitray András

A Kecskeméti TE tartalékcsapata Pilisen lépett pályára, ahol sokáig vezetett, ám a hajrában a hazaiak 2–1-re fordítani tudtak. Az U19-es gárda ezzel párhuzamosan a KLC fiataljait verte nagyon magabiztos játékkal. 

A Kecskeméti TE II. ezúttal kikapott
Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

– A nagy meleg ellenére jó iramú mérkőzést játszottunk egy jó csapat ellen. Helyzetkihasználásunk nem volt jó, mert le lehetett volna zárni a mérkőzést 1-0-ás vezetésnél. A hazaiak egy vicces büntetőből és egy átlövésből a meccs végén megfordították az eredményt. Nagyon sok tanulsággal szolgált ez a mérkőzés is a játékosok és a stáb számára is – mondta a KTE II. meccséről Szabó Tibor. 

Az U19-es gárda 8–1-re verte a KLC fiataljait eközben. 

– A brutális hőség ellenére megfelelő iramot tudtunk végig diktálni, ezúttal a támadásépítéseket és befejezéseket tudtuk gyakorolni – tette hozzá Lóczi Péter vezetőedző. 

Pilis - Kecskeméti TE II. 2–1 

KTE II.: Sólya – Csuri, Horváth, Szabó Benedek, Fodor, Fürj, Goretich, Balis, Szlovák, Supka, Béleczki. Csere: Telek, Pataki, Dörnyei, Fajt.

KTE U19 - KLC U19 8–1 

KTE: Lázár- Kovács, Vincze, Hajma, Ónodi, Lőrincz J., Sódar, Lőrincz M., Tóth, Köblös, Szabó. Csere: Petrovits, Iványi, Ruskó, Fodor. 

 

