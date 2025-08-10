Vicces büntető okozta a KTE II. vesztét Pilisen

A Kecskeméti TE tartalékcsapata Pilisen lépett pályára, ahol sokáig vezetett, ám a hajrában a hazaiak 2–1-re fordítani tudtak. Az U19-es gárda ezzel párhuzamosan a KLC fiataljait verte nagyon magabiztos játékkal.

A Kecskeméti TE II. ezúttal kikapott

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

– A nagy meleg ellenére jó iramú mérkőzést játszottunk egy jó csapat ellen. Helyzetkihasználásunk nem volt jó, mert le lehetett volna zárni a mérkőzést 1-0-ás vezetésnél. A hazaiak egy vicces büntetőből és egy átlövésből a meccs végén megfordították az eredményt. Nagyon sok tanulsággal szolgált ez a mérkőzés is a játékosok és a stáb számára is – mondta a KTE II. meccséről Szabó Tibor.

Az U19-es gárda 8–1-re verte a KLC fiataljait eközben.

– A brutális hőség ellenére megfelelő iramot tudtunk végig diktálni, ezúttal a támadásépítéseket és befejezéseket tudtuk gyakorolni – tette hozzá Lóczi Péter vezetőedző.

Pilis - Kecskeméti TE II. 2–1

KTE II.: Sólya – Csuri, Horváth, Szabó Benedek, Fodor, Fürj, Goretich, Balis, Szlovák, Supka, Béleczki. Csere: Telek, Pataki, Dörnyei, Fajt.

KTE U19 - KLC U19 8–1

KTE: Lázár- Kovács, Vincze, Hajma, Ónodi, Lőrincz J., Sódar, Lőrincz M., Tóth, Köblös, Szabó. Csere: Petrovits, Iványi, Ruskó, Fodor.