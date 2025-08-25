augusztus 25., hétfő

Súlyemelés

30 perce

Jól szerepelt a KTE két női súlyemelője Ausztriában

Címkék#Kecskeméti TE#súlyemelés#verseny

A hétvégén rendezték meg Ausztriában a 20. Nemzetközi Női Súőlyemelé Grand Prix 2025 elnevezésű versenyt. A viadalon a Kecskeméti TE két felnőtt súlyemelője vett részt. Győrfi Ágnes a 7. helyen végzett, Borsosné Laczi Katalin aranyéremmel térhetett haza.

Vincze Miklós

Az ausztriai Wells-ben rendezték meg a 20. női súlyemelő Grand Prix-t. Bálont Csaba, a Kecskeméti TE súlyemelő szakosztályának a vezetője, egyúttal a szakosztály vezetőedzője nagy örömmel számolt be arról, hogy két versenyzője is sikeresen szerepelt.

Borsosné Laczi Katalin kte súlymelő
Borsosné Laczi Katalin aranyérmet szerzett
Forrás: Kecskeméti TE

– Győrfi Ágnes az abszolút versenyben a 7. helyet szerezte meg, 116 kilogrammos (54;61) teljesítménnyel as 35-39 kilogrammos súlycsoportban – mondta Bálint Csaba. –  Borsosné Laczi Katalin pedig nem adta alább az első helynél, az 50-54 kilogrammos súlycsoportban ugyanis 127 kilogrammos (57;70) teljesítménnyel az abszolút kategóriában első helyen végzett. 

 

 

