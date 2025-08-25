Jól szerepelt a KTE két női súlyemelője Ausztriában

Az ausztriai Wells-ben rendezték meg a 20. női súlyemelő Grand Prix-t. Bálont Csaba, a Kecskeméti TE súlyemelő szakosztályának a vezetője, egyúttal a szakosztály vezetőedzője nagy örömmel számolt be arról, hogy két versenyzője is sikeresen szerepelt.

Borsosné Laczi Katalin aranyérmet szerzett

Forrás: Kecskeméti TE

– Győrfi Ágnes az abszolút versenyben a 7. helyet szerezte meg, 116 kilogrammos (54;61) teljesítménnyel as 35-39 kilogrammos súlycsoportban – mondta Bálint Csaba. – Borsosné Laczi Katalin pedig nem adta alább az első helynél, az 50-54 kilogrammos súlycsoportban ugyanis 127 kilogrammos (57;70) teljesítménnyel az abszolút kategóriában első helyen végzett.