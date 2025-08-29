augusztus 29., péntek

Labdarúgás

1 órája

Összeállnak a KTE öregfiúk

Címkék#programsoroló#Koncz Zsolt#Kecskeméti TE#labdarúgás#KTE#Csordás Csaba

Hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre pénteken az I. KTE Old Boys öregfiúk minitorna a Széktói Stadionban. Az eseményen a Kecskeméti TE mellett további két csapat vesz részt, a cél az, hogy rendszeres időközönként álljanak össze a jövőben a korábbi kedvencek.

Nyitray András

A Kecskeméti TE, a Szeged és a romániai FC Bihor részvételével startol el az első torna, melyen körmérkőzéses rendszerben, 20 perces meccseket játszanak egymással a csapatok. A minitorna 17 órakor kezdődik, helyszíne a Széktói Stadion 2-es edzőpályája lesz, a belépés ingyenes. 

Csordás Csaba és Koncz Zsolt kecskeméti te mezt ölt
Csordás Csaba és Koncz Zsolt is újra Kecskeméti TE mezt ölt
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE hagyományt teremtene

– Hagyományt szeretnénk teremteni a tornával, az a célunk, hogy rendszeres időközönként álljon össze az öregfiúk csapat, lehetőség szerint mindig egyre több KTE legendával. Az első tornára két csapatot hívtunk meg, várhatóan a későbbiekben ők is viszonozzák majd ezt felénk. Szeretnénk, ha legalább három-négy havonta össze tudna jönni egy jó társaság ezekre az eseményekre – mondta Lóczi Péter, a torna egyik szervezője. 

Az első tornán egészen biztosan újra KTE mezt fog ölteni a 2008-as bajnokcsapat négy oszlopos tagja, Csordás Csaba, Koncz Zsolt, Farkas István és Némedi Norbert is.  

 

 

