Összeállnak a KTE öregfiúk

A Kecskeméti TE, a Szeged és a romániai FC Bihor részvételével startol el az első torna, melyen körmérkőzéses rendszerben, 20 perces meccseket játszanak egymással a csapatok. A minitorna 17 órakor kezdődik, helyszíne a Széktói Stadion 2-es edzőpályája lesz, a belépés ingyenes.

Csordás Csaba és Koncz Zsolt is újra Kecskeméti TE mezt ölt

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE hagyományt teremtene

– Hagyományt szeretnénk teremteni a tornával, az a célunk, hogy rendszeres időközönként álljon össze az öregfiúk csapat, lehetőség szerint mindig egyre több KTE legendával. Az első tornára két csapatot hívtunk meg, várhatóan a későbbiekben ők is viszonozzák majd ezt felénk. Szeretnénk, ha legalább három-négy havonta össze tudna jönni egy jó társaság ezekre az eseményekre – mondta Lóczi Péter, a torna egyik szervezője.

Az első tornán egészen biztosan újra KTE mezt fog ölteni a 2008-as bajnokcsapat négy oszlopos tagja, Csordás Csaba, Koncz Zsolt, Farkas István és Némedi Norbert is.