1 órája
A KTE korábbi csatárai a válogatottban állhatnak újra össze
Lukács Dániel és Tóth Barna először kapott meghívót a magyar válogatottba Marco Rossitól. Az olasz tréner nem akármilyen összeállás lehetőségét adta meg a két csatárnak, hiszen ők ketten alkották a 2022-ben váratlanul feljutó Kecskeméti TE csatársorát.
A Kecskeméti TE 2022-ben mindenkit meglepett, amikor újoncként feljutott az NB I-be, hiszen a klub gyakorlatilag alig ismert, vagy máshol már leírt labdarúgókkal alkotott nagyot. Annak a csapatnak két meghatározó ember volt a csatárduó, Tóth Barna és Lukács Dániel is, akiket Marco Rossi kedden először hívott meg a magyar válogatottba.
Tóth és Lukács nem voltak ismeretlenek egymásnak, a Honvéd utánpótlásában korábban már játszottak együtt, Kecskemétre azonban ők is kacskaringós utakon jutottak el. Lukács Dániel a Honvédnál csak az NB III-as gárdában játszott, Tóth Barna pedig az NB II-es Ajkán cserének számított, Kecskeméten azonban alapemberként számítottak rájuk. Gyakorlatilag hiba nélkül egészítették ki egymást. Tóth közel 2 méteres magasságához, illetve kemény fizikumához jól passzolt Lukács mozgékony, átlagon felüli sebessége. A számok önmagukért beszéltek, hiszen Lukács az idényt 25 góllal és 8 gólpasszal zárta, míg Tóth 13 találata mellett 10 előkészítést jegyzett. A KTE utolsó meccsében akkor minden benne volt, a lilák 7-2-es örömfocit játszottak a Szentlőrinc ellen, Lukács akkor 4 góllal és 2 gólpasszal búcsúzott, Tóth egy gólt és 2 gólpasszt jegyzett.
A Kecskeméti TE korábbi csatárai 3 év után játszhatnak újra együtt
Akkor játszottak együtt utoljára, ugyanis Lukács Dániel még januárban előszerződést kötött a Diósgyőrrel, így maradt az NB II-ben Miskolcon. Sportemberi oldaláról sokat elmond, hogy a KTE végig a DVTK-val volt harcban a feljutásért, ettől függetlenül a hajrában létfontosságú gólok sorát szerezte a bajnokság gólkirálya. Másfél évvel és egy újabb feljutással később ugyan Lukács visszatért Kecskemétre, ám pont elkerülték egymással, Tóth Barna ugyanis Paksra igazolt. A brutális fizikumú csatár igazán Bognár György keze alatt teljesedett ki, hiszen két kupagyőzelem, illetve egy-egy bajoki ezüst és bronz után a mögöttünk hagyott idénye volt a legjobbja. 12 NB I-es gól mellett 5 gólpassza is volt. Lukács Dániel is elhagyta azóta a KTE-t, éppen a kiesés után igazolt Felcsútra, ahol 5 bajnokin 4 gólja és egy előkészítése van, ez máris meghívót ért számára.
Bár az esély talán nem nagy, a korábbi kecskeméti kedvencek három év után akár címeres mezben is együtt riogathatják a kapukat.
A két játékos egyébként így nyilatkozott a válogatottság kapcsán:
– Ez egy olyan érzés, amit nehéz szavakba önteni. Óriási öröm számomra, hogy meghívót kaptam. Nagyon sokat köszönhetek a klubnak, és már nagyon várom a következő hetet, hiszen izgalmas, új élmény lesz számomra. Bízom benne, hogy a válogatottban is megmutathatom, mire vagyok képes, és hasznos tagja leszek a csapatnak – mondta Tóth Barna.
– Ez életem első meghívója, fel sem tudom még fogni, nem is tudatosult bennem igazán, mit is jelent. A kecskeméti időszak egy hatalmas hullámvölgy – a sikertelenség, ami ott volt, mindenkit lehozott nagyon, senki sem szerette volna azt, ami végül történt. Aztán jött egy megkeresés, ami nagy előrelépés a karrieremben, most pedig még az, hogy be is hívtak a válogatottba… Durva a futball, hogy milyen sorsok és dolgok vannak, pár hónapja még kiestem a Kecskeméttel, most meg jól megy, noha csak öt forduló ment le az NB I-ből, sok van hátra. De szeretném folytatni a jó kezdést – mondta Lukács az M4 Sportnak.