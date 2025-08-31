A KTE korábbi csatárai a válogatottban állhatnak újra össze

A Kecskeméti TE 2022-ben mindenkit meglepett, amikor újoncként feljutott az NB I-be, hiszen a klub gyakorlatilag alig ismert, vagy máshol már leírt labdarúgókkal alkotott nagyot. Annak a csapatnak két meghatározó ember volt a csatárduó, Tóth Barna és Lukács Dániel is, akiket Marco Rossi kedden először hívott meg a magyar válogatottba.

Lukács Dániel még Kecskeméti TE mezben

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Tóth és Lukács nem voltak ismeretlenek egymásnak, a Honvéd utánpótlásában korábban már játszottak együtt, Kecskemétre azonban ők is kacskaringós utakon jutottak el. Lukács Dániel a Honvédnál csak az NB III-as gárdában játszott, Tóth Barna pedig az NB II-es Ajkán cserének számított, Kecskeméten azonban alapemberként számítottak rájuk. Gyakorlatilag hiba nélkül egészítették ki egymást. Tóth közel 2 méteres magasságához, illetve kemény fizikumához jól passzolt Lukács mozgékony, átlagon felüli sebessége. A számok önmagukért beszéltek, hiszen Lukács az idényt 25 góllal és 8 gólpasszal zárta, míg Tóth 13 találata mellett 10 előkészítést jegyzett. A KTE utolsó meccsében akkor minden benne volt, a lilák 7-2-es örömfocit játszottak a Szentlőrinc ellen, Lukács akkor 4 góllal és 2 gólpasszal búcsúzott, Tóth egy gólt és 2 gólpasszt jegyzett.

A Kecskeméti TE korábbi csatárai 3 év után játszhatnak újra együtt

Akkor játszottak együtt utoljára, ugyanis Lukács Dániel még januárban előszerződést kötött a Diósgyőrrel, így maradt az NB II-ben Miskolcon. Sportemberi oldaláról sokat elmond, hogy a KTE végig a DVTK-val volt harcban a feljutásért, ettől függetlenül a hajrában létfontosságú gólok sorát szerezte a bajnokság gólkirálya. Másfél évvel és egy újabb feljutással később ugyan Lukács visszatért Kecskemétre, ám pont elkerülték egymással, Tóth Barna ugyanis Paksra igazolt. A brutális fizikumú csatár igazán Bognár György keze alatt teljesedett ki, hiszen két kupagyőzelem, illetve egy-egy bajoki ezüst és bronz után a mögöttünk hagyott idénye volt a legjobbja. 12 NB I-es gól mellett 5 gólpassza is volt. Lukács Dániel is elhagyta azóta a KTE-t, éppen a kiesés után igazolt Felcsútra, ahol 5 bajnokin 4 gólja és egy előkészítése van, ez máris meghívót ért számára.