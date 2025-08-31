augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A KTE korábbi csatárai a válogatottban állhatnak újra össze

Címkék#Lukács Dániel#Tóth Barna#Kecskeméti TE#labdarúgás

Lukács Dániel és Tóth Barna először kapott meghívót a magyar válogatottba Marco Rossitól. Az olasz tréner nem akármilyen összeállás lehetőségét adta meg a két csatárnak, hiszen ők ketten alkották a 2022-ben váratlanul feljutó Kecskeméti TE csatársorát.

Nyitray András

A Kecskeméti TE 2022-ben mindenkit meglepett, amikor újoncként feljutott az NB I-be, hiszen a klub gyakorlatilag alig ismert, vagy máshol már leírt labdarúgókkal alkotott nagyot. Annak a csapatnak két meghatározó ember volt a csatárduó, Tóth Barna és Lukács Dániel is, akiket Marco Rossi kedden először hívott meg a magyar válogatottba. 

lukács Dániel még Kecskeméti TE-nél
Lukács Dániel még Kecskeméti TE mezben
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Tóth és Lukács nem voltak ismeretlenek egymásnak, a Honvéd utánpótlásában korábban már játszottak együtt, Kecskemétre azonban ők is kacskaringós utakon jutottak el. Lukács Dániel a Honvédnál csak az NB III-as gárdában játszott, Tóth Barna pedig az NB II-es Ajkán cserének számított, Kecskeméten azonban alapemberként számítottak rájuk. Gyakorlatilag hiba nélkül egészítették ki egymást. Tóth közel 2 méteres magasságához, illetve kemény fizikumához jól passzolt Lukács mozgékony, átlagon felüli sebessége. A számok önmagukért beszéltek, hiszen Lukács az idényt 25 góllal és 8 gólpasszal zárta, míg Tóth 13 találata mellett 10 előkészítést jegyzett. A KTE utolsó meccsében akkor minden benne volt, a lilák 7-2-es örömfocit játszottak a Szentlőrinc ellen, Lukács akkor 4 góllal és 2 gólpasszal búcsúzott, Tóth egy gólt és 2 gólpasszt jegyzett. 

A Kecskeméti TE korábbi csatárai 3 év után játszhatnak újra együtt

Akkor játszottak együtt utoljára, ugyanis Lukács Dániel még januárban előszerződést kötött a Diósgyőrrel, így maradt az NB II-ben Miskolcon. Sportemberi oldaláról sokat elmond, hogy a KTE végig a DVTK-val volt harcban a feljutásért, ettől függetlenül a hajrában létfontosságú gólok sorát szerezte a bajnokság gólkirálya. Másfél évvel és egy újabb feljutással később ugyan Lukács visszatért Kecskemétre, ám pont elkerülték egymással, Tóth Barna ugyanis Paksra igazolt. A brutális fizikumú csatár igazán Bognár György keze alatt teljesedett ki, hiszen két kupagyőzelem, illetve egy-egy bajoki ezüst és bronz után a mögöttünk hagyott idénye volt a legjobbja. 12 NB I-es gól mellett 5 gólpassza is volt. Lukács Dániel is elhagyta azóta a KTE-t, éppen a kiesés után igazolt Felcsútra, ahol 5 bajnokin 4 gólja és egy előkészítése van, ez máris meghívót ért számára. 

Tóth Barna Kecskeméten
Tóth Barna Kecskeméten mutatkozott be az NB I-ben
Fotó: Bús Csaba /archív fotó

Bár az esély talán nem nagy, a korábbi kecskeméti kedvencek három év után akár címeres mezben is együtt riogathatják a kapukat. 

A két játékos egyébként így nyilatkozott a válogatottság kapcsán: 

– Ez egy olyan érzés, amit nehéz szavakba önteni. Óriási öröm számomra, hogy meghívót kaptam. Nagyon sokat köszönhetek a klubnak, és már nagyon várom a következő hetet, hiszen izgalmas, új élmény lesz számomra. Bízom benne, hogy a válogatottban is megmutathatom, mire vagyok képes, és hasznos tagja leszek a csapatnak – mondta Tóth Barna. 

– Ez életem első meghívója, fel sem tudom még fogni, nem is tudatosult bennem igazán, mit is jelent. A kecskeméti időszak egy hatalmas hullámvölgy – a sikertelenség, ami ott volt, mindenkit lehozott nagyon, senki sem szerette volna azt, ami végül történt. Aztán jött egy megkeresés, ami nagy előrelépés a karrieremben, most pedig még az, hogy be is hívtak a válogatottba… Durva a futball, hogy milyen sorsok és dolgok vannak, pár hónapja még kiestem a Kecskeméttel, most meg jól megy, noha csak öt forduló ment le az NB I-ből, sok van hátra. De szeretném folytatni a jó kezdést – mondta Lukács az M4 Sportnak

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu