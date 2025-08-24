49 perce
Legyőzte a Kunbaját a KTE II.
A Bács-Kiskun vármegyei I. osztály 1. fordulójában az utóbbi két idény dobogósa, a Kunbaja volt a KTE II. ellenfele. A fiatalok harcos mérkőzésen tartották otthon a pontokat, a Kecskeméti TE II. meglepte riválisát.
Már az első percekben érezni lehetett, hogy a Kecskeméti TE fiataljai jól felkészültek ellenfelükből, határozottan belevetették magukat a párharcokba, nem volt bennük félsz a rutinos, szerb mentalitást képviselő riválissal szemben. Az első helyzet ugyan a vendégek előtt adódott egy fejes után, de Pálfi hárított, majd a 10. percben már a kunbajai kapuban táncolt a labda, miután Szabó kitűnő ívelését Tóth csúsztatta a kimozduló kapus felett a hálóba (1-0). Tóth még az első negyedórában duplázhatott volna, jól ugratták ki, de nem tudta átemelni a kapus felett a játékszert. A Kunbaja az első félidőben kevés veszélyt jelentett a kecskeméti kapura, és a 33. percben egy pillanatig úgy tűnt, hogy nő a különbség a felek között, ám Varga lesről sarkazott a kapuba egy szöglet után.
A második félidőben a vendégek igyekeztek nyomást helyezni a kapura, rögtön egy sistergős átlövést kellett kiütnie Pálfinak, de a másik oldalon Varga közeli lövését blokkolták aztán a védők. Az inkább küzdelmes, mint látványos találkozón aztán lélektanilag fontos pillanatban született meg a második hazai gól, egy vendég védő kézzel ütött bele a középre tett labdába, a büntetőt aztán Goretich vágta be alig egy órányi játék után (2-0). A vendégek ekkor már minden mindegy alapon mentek előre, sok terület nyílt a kontrákra, melyeket azonban nem sikerült kellő pontossággal befejezni hazai részről. A Kunbajában is volt veszély, főleg a pontrúgások, beadások után próbálta fizikális fölényét kihasználni a vendég gárda. A hajrában aztán egy átlövés kijött Pálfiról, a leshatáron helyezkedő Milic pedig bevágta a 85. percben a kipattanót. A végén egy kontra zárásaként Kárpáti előtt adódott még sansz, de a rövid alsó mellé lőtt, majd a találkozót egy igen veszélyesen tekeredő, kunbajai szabadrúgás zárta le, mely elkerülte a bal felsőt, így maradt a 2-1.
A Kecskeméti TE fiataljai jól játszottak
Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője: – Nagyszerű győzelmet arattunk egy kulturáltan, emellett kellően agresszíven futballozó Kunbajával szemben. Ha egy kicsikét pontosabbak és rutinosabbak vagyunk, akár több góllal is győzhettünk volna. Maximálisan elégedett vagyok a hozzáállással és a mutatott játékkal, talán a támadásokba történő átmenetekben lehettünk volna pontosabbak. Ezen az úton próbálunk tovább haladni!
Varga Zoltán, a Kunbaja technikai vezetője: – Az első tíz percben megleptek bennünket a fiatalok, enerváltan kezdtünk, gyors gólt kaptunk egy védelmi hibából. Hiányoltuk, hogy nem mentünk bele a párharcokba, talán két-három szabálytalanságunk volt az első félidőben, ez volt a nagyobb hiba. A második félidőt szinte végig a KTE II. kapuja előtt töltöttük, ellenfelünk ekkor be is állt a kontrákra, amikre idővel már kevesebb ereje is volt. Talán jöhettek volna előbb a fiatalok is, mert beállásukkal megélénkült a játékunk. Idény eleji forma volt ez tőlünk.
Kecskeméti TE II. – Kunbajai SE 2-1 (1-0)
Kecskemét, 150 néző. V: Tusa (Feigl, Magyari)
KTE II.: Pálfi – Fodor, Balis (Pataki 46.), Béleczki (Kárpáti 62.), Varga M. (Supka 62.), Csuri, Szabó B., Fürj (Fajt 80.), Goretich, Tóth F. (Sódar 80.), Horváth A. Vezetőedző: Lóczi Péter
KSE: Márton – Kujundzic, Kokjevci (Milic 73.), Ivandekic, Damjanovic (Ikotic 68.), Masalusic, Vukoicic, Jovetic, Milikic (Maravic 80.), Vukelic (Mackovic 80.), Plavsic. Technikai vezető: Varga Zoltán
Gól: Tóth F. (11.), Goretich (59. -büntető) ill. Milic (85.)