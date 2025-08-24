Legyőzte a Kunbaját a KTE II.

Már az első percekben érezni lehetett, hogy a Kecskeméti TE fiataljai jól felkészültek ellenfelükből, határozottan belevetették magukat a párharcokba, nem volt bennük félsz a rutinos, szerb mentalitást képviselő riválissal szemben. Az első helyzet ugyan a vendégek előtt adódott egy fejes után, de Pálfi hárított, majd a 10. percben már a kunbajai kapuban táncolt a labda, miután Szabó kitűnő ívelését Tóth csúsztatta a kimozduló kapus felett a hálóba (1-0). Tóth még az első negyedórában duplázhatott volna, jól ugratták ki, de nem tudta átemelni a kapus felett a játékszert. A Kunbaja az első félidőben kevés veszélyt jelentett a kecskeméti kapura, és a 33. percben egy pillanatig úgy tűnt, hogy nő a különbség a felek között, ám Varga lesről sarkazott a kapuba egy szöglet után.

Tóth Félix (fehérben) szerezte a Kecskeméti TE II. első gólját

Fotó: Nyitray András

A második félidőben a vendégek igyekeztek nyomást helyezni a kapura, rögtön egy sistergős átlövést kellett kiütnie Pálfinak, de a másik oldalon Varga közeli lövését blokkolták aztán a védők. Az inkább küzdelmes, mint látványos találkozón aztán lélektanilag fontos pillanatban született meg a második hazai gól, egy vendég védő kézzel ütött bele a középre tett labdába, a büntetőt aztán Goretich vágta be alig egy órányi játék után (2-0). A vendégek ekkor már minden mindegy alapon mentek előre, sok terület nyílt a kontrákra, melyeket azonban nem sikerült kellő pontossággal befejezni hazai részről. A Kunbajában is volt veszély, főleg a pontrúgások, beadások után próbálta fizikális fölényét kihasználni a vendég gárda. A hajrában aztán egy átlövés kijött Pálfiról, a leshatáron helyezkedő Milic pedig bevágta a 85. percben a kipattanót. A végén egy kontra zárásaként Kárpáti előtt adódott még sansz, de a rövid alsó mellé lőtt, majd a találkozót egy igen veszélyesen tekeredő, kunbajai szabadrúgás zárta le, mely elkerülte a bal felsőt, így maradt a 2-1.

A Kecskeméti TE fiataljai jól játszottak

Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője: – Nagyszerű győzelmet arattunk egy kulturáltan, emellett kellően agresszíven futballozó Kunbajával szemben. Ha egy kicsikét pontosabbak és rutinosabbak vagyunk, akár több góllal is győzhettünk volna. Maximálisan elégedett vagyok a hozzáállással és a mutatott játékkal, talán a támadásokba történő átmenetekben lehettünk volna pontosabbak. Ezen az úton próbálunk tovább haladni!