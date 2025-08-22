A legfiatalabb kerettel várja a rajtot a KTE II.

Kialakult a Kecskeméti TE II. 28 fős kerete, mely tulajdonképpen két csapatot jelent, hiszen néhány túlkorost leszámítva, a keret zöme U19-es korosztályú. Két 2004-es játékost leszámítva a 2006, 2007, 2008-as születésű labdarúgók alkotják a csapatot. Mivel a vármegyei I. osztállyal párhuzamosan az U19-es bajnokság is zajlik majd, a játékosok garantáltan sok játékpercet kapnak is az idény során. Ennek megfelelően együtt is dolgozik a két keret.

A Kecskeméti TE II. készen áll a rajtra

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

A visszajátszás szabálya szigorúbb idén, mint az NB III-ban volt, ugyanis egy kapus mellett csak egy profi szerződéssel rendelkező labdarúgó léphet pályára meccsenként. Ez azt jelenti, hogy kettőnél több NB II-es kerethez tartozó játékos nem szerepelhet majd a bajnokikon.

A tartalékcsapat két játékosa is az első kerettel töltötte egyébként a nyári felkészülést, illetve jelenleg is ott dolgoznak. Fodor Tamás és Varga Márk edzőmeccseken is pályára léptek, így ők vezérek lehetnek, mellettük a keret rangidőse Goretich Gergő és Telek Vilmos, de többen is akadnak, akik már az előző idényben magasabb osztályban is szerezhettek némi tapasztalatot.

A Kecskeméti TE II. lehet a legfiatalabb csapat

A KTE II. lehet ezzel együtt jó eséllyel a legfiatalabb csapat lesz az idény során, hiszen alig több, mint 17 éves a 28 fős keret átlagéletkora.

A rajt szombaton 17 órakor a Kunbaja ellen következik, mely az utóbbi két idényben egyaránt a dobogón zárt, kevéssel lemaradva a bajnoki címről. A hazai mérkőzéseket a Széktói Stadion 2-es műfüves pályáján rendezik majd a lilák, a belépés ingyenes.

Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője: – Egy 6 hetes felkészülésen vagyunk túl, 30 edzés és öt mérkőzés szerepelt a programban. Az eltervezett munkát el tudtuk végezni, erős ellenfelekkel sikerült játszanunk. Csapatunk rendkívül fiatal, a legidősebb játékosunk is csupán 21 éves. A tapasztalat és a rutin biztosan hiányozni fog a mérkőzéseken, viszont ezt állóképességgel és gyorsasággal próbáljuk majd ellensúlyozni. Bizakodva várjuk a rajtot. Szombaton a Kunbaját fogadjuk, az ellenfélnél számos szerb nemzetiségű játékos játszik, többször is sikerült már őket megnézünk. Tapasztalt, sokat megélt játékosok alkotják a keretüket, egy éve második, legutóbb harmadik helyen végeztek a bajnokságban. Nehéz mérkőzése számítunk, de a célunk az, hogy hazai környezetben itthon tartsuk a pontokat.