A legfiatalabb kerettel várja a rajtot a KTE II.
Szombaton elrajtolnak a Bács-Kiskun vármegyei I. osztály küzdelmei. Az újonc Kecskeméti TE II. a Kunbaját fogadja szombaton, a liga várhatóan legfiatalabb csapata tehát az utóbbi két idény dobogósával találkozik.
Kialakult a Kecskeméti TE II. 28 fős kerete, mely tulajdonképpen két csapatot jelent, hiszen néhány túlkorost leszámítva, a keret zöme U19-es korosztályú. Két 2004-es játékost leszámítva a 2006, 2007, 2008-as születésű labdarúgók alkotják a csapatot. Mivel a vármegyei I. osztállyal párhuzamosan az U19-es bajnokság is zajlik majd, a játékosok garantáltan sok játékpercet kapnak is az idény során. Ennek megfelelően együtt is dolgozik a két keret.
A visszajátszás szabálya szigorúbb idén, mint az NB III-ban volt, ugyanis egy kapus mellett csak egy profi szerződéssel rendelkező labdarúgó léphet pályára meccsenként. Ez azt jelenti, hogy kettőnél több NB II-es kerethez tartozó játékos nem szerepelhet majd a bajnokikon.
A tartalékcsapat két játékosa is az első kerettel töltötte egyébként a nyári felkészülést, illetve jelenleg is ott dolgoznak. Fodor Tamás és Varga Márk edzőmeccseken is pályára léptek, így ők vezérek lehetnek, mellettük a keret rangidőse Goretich Gergő és Telek Vilmos, de többen is akadnak, akik már az előző idényben magasabb osztályban is szerezhettek némi tapasztalatot.
A Kecskeméti TE II. lehet a legfiatalabb csapat
A KTE II. lehet ezzel együtt jó eséllyel a legfiatalabb csapat lesz az idény során, hiszen alig több, mint 17 éves a 28 fős keret átlagéletkora.
A rajt szombaton 17 órakor a Kunbaja ellen következik, mely az utóbbi két idényben egyaránt a dobogón zárt, kevéssel lemaradva a bajnoki címről. A hazai mérkőzéseket a Széktói Stadion 2-es műfüves pályáján rendezik majd a lilák, a belépés ingyenes.
Lóczi Péter, a KTE II. vezetőedzője: – Egy 6 hetes felkészülésen vagyunk túl, 30 edzés és öt mérkőzés szerepelt a programban. Az eltervezett munkát el tudtuk végezni, erős ellenfelekkel sikerült játszanunk. Csapatunk rendkívül fiatal, a legidősebb játékosunk is csupán 21 éves. A tapasztalat és a rutin biztosan hiányozni fog a mérkőzéseken, viszont ezt állóképességgel és gyorsasággal próbáljuk majd ellensúlyozni. Bizakodva várjuk a rajtot. Szombaton a Kunbaját fogadjuk, az ellenfélnél számos szerb nemzetiségű játékos játszik, többször is sikerült már őket megnézünk. Tapasztalt, sokat megélt játékosok alkotják a keretüket, egy éve második, legutóbb harmadik helyen végeztek a bajnokságban. Nehéz mérkőzése számítunk, de a célunk az, hogy hazai környezetben itthon tartsuk a pontokat.
A Kecskeméti TE II. és az U19 összevont kerete, zárójelben a születési évvel:
Balis Gergő (2006), Dörnyei Péter (2006), Béleczki Dániel (2006), Csuri Benedek (2008), Fajt Ádám (2008), Fodor Tamás (2006), Fürj Bence (2008), Goretich Gergő (2004), Hajma András (2007), Horváth András (2006), Iványi Zente (2008), Kárpáti Ákos (2006), Kovács Martin (2007), Köblös Máté (2008), Lőrincz János (2007), Lőrincz Mátyás (2007), Pataki Dániel (2007), Sódar Gellért (2007), Sólya Máté (2008), Supka Ádám (2008), Szabó Bence (2007), Szabó Benedek (2007), Szlovák Milán (2008), Telek Vilmos (2004), Tóth Félix (2008), Varga Márk (2007), Vincze Péter (2008), Virágh Richárd (2006).
