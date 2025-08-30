Az éllovast fogadja a KTE

A Budapest Honvéd története során ritkán szerepelt az NB II-ben, legutóbbi kiesése előtt még a 2003/2004-es idényt volt kénytelen a másodosztályban tölteni, de azonnal vissza is jutott. A Kispest zsinórban harmadik idényét tölti viszont most már az NB II-ben, ugyanakkor nem titok, hogy a klubnál az a cél, hogy ez legyen az utolsó. Ennek megfelelően is kezdett a Honvéd, mely négy győzelem mellett csak egyszer kapott ki, így a tabella élén áll, a meccset egy Csákvár elleni 3-1-es siker után várja. Keretükben akadnak komoly NB I-es rutinnal rendelkező játékosok, illetve saját nevelésű tehetségek is, melynek elegyét jól eltalálta egyelőre Feczkó Tamás vezetőedző, így önbizalommal várhatják a Kecskeméti TE elleni meccset.

A Kecskeméti TE erős ellenfelet fogad

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti TE új arcokkal készül a meccsre

Aktív hete volt a KTE-nek, ugyanis a budafoki vereség után edzőváltás történt a KTE élén, Gera Zoltán után Tímár Krisztián irányítja szerda óta a csapatot, akinek Szalai Tamás segíti majd a munkáját asszisztens edzőként. Érkezése után két labdarúgó átigazolása is lezárult aztán csütörtökön, Beke Péter Nyíregyházáról, Debreceni Ákos Paksról érkezett. Az új stábnak és az érkezőknek ugyan kevés ideje volt a meglévő kerettel az ismerkedésre, ennek ellenére a vezetőedző bizakodva tekint a válogatott szünet előtti utolsó bajnokira.

— Próbáltuk a rövid idő alatt is minél jobban megismerni a csapatot. Azt látjuk, hogy nagyon motivált a társaság, mindenki bizonyítani akar, illetve mindenki várja már a vasárnapi mérkőzést. Ami az ellenfelet illeti, látszik, hogy egy jó formában lévő Honvédról van szó, nagyon dinamikus támadófocit játszik. Ennek megfelelően egy jó iramú, gyors mérkőzésre számítok. Bízom benne, hogy hazai pályán azt az arcunkat tudjuk mutatni, mely a KTE-re a múltban is mindig jellemző volt, ezáltal meg tudjuk állítani a Honvédot. Ehhez természetesen a szurkolóinkra is nagy szükségünk lesz, bízom benne, hogy sokan buzdítják majd a csapatot a lelátóról – mondta Tímár Krisztián.

A mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.