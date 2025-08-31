augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

23 perce

Brutális eső mosta el a KTE és a Honvéd csatáját

Címkék#Tímár Krisztián#Honvéd#labdarúgás#KTE

Elkezdődött, de nem úgy ért véget a KTE és a Honvéd bajnoki meccse a Széktói Stadionban, ahogy azt vártuk volna. A hatalmas, extrém mennyiségű csapadék alig félóra után mosta el a Kecskeméti TE első tétmeccsét Tímár Krisztiánnal.

Nyitray András

A Kecskeméti TE mozgalmas hét végére ért, hiszen Gera Zoltán után már Tímár Krisztián irányította a lilákat a Honvéd ellen, a kezdőcsapatban ráadásul két friss szerzemény, Beke Péter és Debreceni Ákos is azonnal helyet kapott. érezhetően nagy érdeklődés övezte a meccset, a vendég szektorba napokkal korábban elfogytak a jegyek, de a hazai szektorok is szépen teltek kezdésig, nagyjából 3500 néző várta a startot. Alig néhány perc után azonban a közelgő sötét felhők hatalmas esőt hoztak, a semmiből azonnal leszakadt az ég. Az intenzitása nem is csökkent, így a játékosok inkább az elemekkel, mint egymással küzdöttek. Bár a pálya sokáig jól vezette el ezt a mennyiséget is, szűk félóra után Takács Tamás játékvezető előbb a csapatkapitányokat, majd az edzőket is magához rendelte egy rövid konzultációra. Végül úgy döntött, szünetelteti a meccset. 

Eső mosta el a Kecskeméti TE mecset
Félbeszakadt a Kecskeméti TE meccse az esőzés miatt
Fotó: KTE/kecskemetite.hu

A Kecskeméti TE később pótolhatja a meccset

30 perc várakozás után labdaejtéssel folytatták, mely nem mutatott bizakodásra okot adó eredményt, ráadásul az eső továbbra is szakadt, az előrejelzések szerint kedvező változásra sem mutatkozott esély. A játékvezetők végül a csapatok képviselőivel döntöttek, így félbeszakadt a meccs, melynek sorsáról majd az MLSZ versenybizottsága dönthet később, vélhetően a teljes újrajátszás következik majd. 

Kecskeméti TE – Bp. Honvéd 0–0  – félbeszakadt a 29. percben

Kecskemét, Széktói Stadion. 3579 néző. Vezeti: Takács Tamás (Belicza Bence Péter, Bertalan Dávid) 

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni – Győrfi, Kovács B., Haris, Banó-Szabó, Bolgár – Beke, Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 

Honvéd: Tujvel – Kállai, Baki, Csontos, Csonka, Hangya – Pekár, Szamosi, Zuigéber – Medgyes, Nyers. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Fotók hamarosan!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu