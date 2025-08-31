Brutális eső mosta el a KTE és a Honvéd csatáját

A Kecskeméti TE mozgalmas hét végére ért, hiszen Gera Zoltán után már Tímár Krisztián irányította a lilákat a Honvéd ellen, a kezdőcsapatban ráadásul két friss szerzemény, Beke Péter és Debreceni Ákos is azonnal helyet kapott. érezhetően nagy érdeklődés övezte a meccset, a vendég szektorba napokkal korábban elfogytak a jegyek, de a hazai szektorok is szépen teltek kezdésig, nagyjából 3500 néző várta a startot. Alig néhány perc után azonban a közelgő sötét felhők hatalmas esőt hoztak, a semmiből azonnal leszakadt az ég. Az intenzitása nem is csökkent, így a játékosok inkább az elemekkel, mint egymással küzdöttek. Bár a pálya sokáig jól vezette el ezt a mennyiséget is, szűk félóra után Takács Tamás játékvezető előbb a csapatkapitányokat, majd az edzőket is magához rendelte egy rövid konzultációra. Végül úgy döntött, szünetelteti a meccset.

Félbeszakadt a Kecskeméti TE meccse az esőzés miatt

Fotó: KTE/kecskemetite.hu

A Kecskeméti TE később pótolhatja a meccset

30 perc várakozás után labdaejtéssel folytatták, mely nem mutatott bizakodásra okot adó eredményt, ráadásul az eső továbbra is szakadt, az előrejelzések szerint kedvező változásra sem mutatkozott esély. A játékvezetők végül a csapatok képviselőivel döntöttek, így félbeszakadt a meccs, melynek sorsáról majd az MLSZ versenybizottsága dönthet később, vélhetően a teljes újrajátszás következik majd.

Kecskeméti TE – Bp. Honvéd 0–0 – félbeszakadt a 29. percben

Kecskemét, Széktói Stadion. 3579 néző. Vezeti: Takács Tamás (Belicza Bence Péter, Bertalan Dávid)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni – Győrfi, Kovács B., Haris, Banó-Szabó, Bolgár – Beke, Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Honvéd: Tujvel – Kállai, Baki, Csontos, Csonka, Hangya – Pekár, Szamosi, Zuigéber – Medgyes, Nyers. Vezetőedző: Feczkó Tamás

