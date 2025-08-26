Váltás lehet a KTE kispadján

A Nemzeti Sport értesülései szerint elképzelhető, hogy edzőt vált az NB II-ben az 5. fordulóban a harmadik vereségét is elszenvedő, hat ponttal a 9. helyen álló Kecskeméti TE. A cikk szerint a hírös városi klub vezetősége kedden értékeli ki a csapatnak a 2025/26-os idényben eddig nyújtott szereplését.

Váltás lehet a Kecskeméti TE kispadján, távozhat Gera Zoltán

Fotó: Nyitray András / archív-felvétel

„Gera Zoltánnak tavaly augusztusban kellett távoznia a Vasastól, majd októbertől lett a KTE vezetőedzője, amellyel kiesett az NB I-ből, de a vezetőség továbbra is bízott a szakemberben” – írja cikkében a Nemzeti Sport online. „A kecskemétiek azonban nem elégedettek az új idényben eddig megszerzett hat ponttal, úgy tudjuk, ezért edzőt válthat a klub, ha a váltás mellett döntenek, azt akár már kedden bejelenthetik.”

Tímár Krisztián érkezhet a Kecskeméti TE kispadjára

A sportlap információi szerint ha a hírös városi vezetőség a váltás mellett dönt, akkor a legutóbb Székesfehérváron dolgozó Tímár Krisztián lehet az első számú esélyes a kecskeméti vezetőedzői posztra.

FRISSÍTÉS: Gera Zoltánról és a KTE sorsáról IDE KATTINTVA talál további információkat.