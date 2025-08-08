Zuglóban szerezné meg első pontjait a KTE

A Kecskeméti TE számára nem indult ideálisan az idény. A KTE előbb Szegeden kapott ki 1–0-ra, majd hazai pályán a Vasastól 2–1-re. Tegyük gyorsan hozzá, rendkívül nehéz a hírös városiak sorsolása, hiszen már az elején sorban élcsapatokkal találkoztak, illetve találkoznak is majd még a nyár során.

Vasárnap az előző idényben 9. helyen záró BVSC lesz a KTE ellenfele, mely egy-egy győzelmet és vereséget számol eddig. Zuglóban már a győzelem lehet csak a célja a kecskemétieknek, akik ennek szellemében is lépnek majd pályára.

A Kecskeméti TE támadója, Bolyki Andor örül első góljának, de a győzelem jobban érdekli

Fotó: Bús Csaba

– A BVSC ellen ugyanúgy készülünk, nyerni szeretnénk, úgy gondolom sokat tanultunk az első két meccs hibáiból, ezeknek a javításán dolgozunk. Még új nekem az NB II., de azt érzem, hogy egy erős ligáról van szó, ráadásul két olyan csapattal találkoztunk, akik fel akarnak jutni. Látjuk, hova vezet az út, ennek megfelelően kell tenni a dolgunkat minden nap – mondta Bolyki Andor, a Kecskeméti TE támadója a találkozót megelőzően.

A nyáron Németországból hazatérő csatár első gólját szerezte a KTE színeiben a Vasas ellen. Nem gondolja ezt túl, de bízik benne, hogy kellő önbizalmat ad neki a folytatáshoz majd. Kiemelte emellett a szurkolók támogatását is, hiszen 2127-en voltak az első hazai meccsen.

– Nagyon jó érzés, hogy megszereztem az első gólomat, de még jobb lett volna, ha nyerünk is. Nem gondolom túl ezt a gólt, de örülök neki, ez adhat egy magabiztosságot is a folytatáshoz és a továbbiakhoz reményeim szerint. Jól érzem magam Kecskeméten, tényleg várok minden edzést és meccset, ami előttünk áll. Szeretném kiemelni a szurkolókat is, mert igen sokan kijöttek az első meccsünkre, köszönjük a buzdításukat, szeretnénk ezt most már győzelmekkel meghálálni nekik – tette hozzá Bolyki Andor.

Érdekesség, hogy a BVSC és a KTE 24 év után találkozik majd újra bajnoki meccsen, utoljára 2001-ben, ugyancsak a másodosztályban csaptak össze a felek. Összesen 6-szor játszott egymással a két csapat, és a mérleg kiegyenlített, két-két BVSC és KTE győzelem mellett kettő döntetlen született eddig.