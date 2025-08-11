Küzdelmes meccsen nyert Zuglóban a KTE

Gera Zoltánnak több helyen is változtatnia kellett a Kecskeméti TE kezdőcsapatán, ugyanis Szűcs és Bocskay is megsérült. Visszatért ugyanakkor Varga Bence a kapuba, míg Banó-Szabó Bence először volt kezdő sérülése után, mellette Szojma és Kovács is bekerült.

A Kecskeméti TE Zuglóban nyert

Fotó: Réti Attila

Az első helyzetre nem kellett sokat várni, Banó-Szabó készítette le 4. percben a labdát lövésre Vágónak, aki 17 méterről a jobb alsó mellé tüzelt. A másik oldalon alig tíz perc elteltével Pekártól jött a válasz, távolról, ballal próbálkozott, meg is pattant, végül Varga tolta ki a bal felsőből. Újabb kecskeméti lehetőségek alakultak ki ezt követően, de Vágó fejese, és Czékus lövése sem volt igazán veszélyes. A 19. percben Pekár oldalszabadrúgása jött be a kapu elé, Benkő-Bíró fejese viszont magasan fölé szállt. A félidő hajrájában Pálinkás tüzelt volna 8 méterről, de levágódott egy védőről. Az utolsó sansz Czékus előtt adódott, aki egy kapus által kiöklözött szögletet fejelt vissza, de ez sem talált kaput. A végén Szojma mellett esett el a hazaiak támadója, a játékvezető határozottan továbbot intett.

Szünetben három cserét is eszközölt Gera Zoltán, és ez rögtön gólt is hozott. Az 51. percben Győrfi tekert balról középre, a hosszún érkező Pálinkás pedig közelről a hálóba bólintott (0-1). A gól után igyekezett a BVSC is nagyobb elánnal támadni, akadt is pár veszélyes beadása, illetve blokkolt lövése a hazaiaknak. A 60. percben Győrfi előtt adódott egy újabb sansz, befelé húzott balról, de aztán jobbal fölé tekert. A 71. percben, közvetlenül az ivószünet előtt Szilágyi csúsztatta meg Csernik szögletét, ami az oldalhálóban kötött ki. A hajrában sok párharc, ebből fakadóan sok szabálytalanság is tördelte már a játékot. A 82. percben egy hazai beadás után alakult ki kapu előtti kavarodás, a tömegből Bacsa tüzelt, Belényesi a gólvonalról vágta ki. A végén újabb helyzet nem alakult ki, így nyert a KTE.

A Kecskeméti TE önbizalmat meríthet a sikerből

Dragan Vukmir, a BVSC vezetőedzője: – Sajnálom a csapatomat. Az akarati tényezők rendben voltak, a Kecskemét azonban kihasználta egy sanszát. Több volt ebben a meccsben, ha nem is a győzelemre, de egy döntetlenre rászolgáltunk volna. Vannak azonban egyéni hibák, amiket még javítani kell, ennek ellenére elismerésre méltó, amilyen teljesítményt ma nyújtott a csapat.