Labdarúgás

3 órája

Küzdelmes meccsen nyert Zuglóban a KTE

Címkék#BVSC#KTE#Kecskeméti TE#labdarúgás

A Merkantil Bank Liga 3. fordulójában a BVSC-Zugló vendége volt vasárnap a fővárosban a KTE. Harcos, küzdelmes meccsen aratta az idény első, nagyon fontos sikerét a Kecskeméti TE.

Nyitray András

Gera Zoltánnak több helyen is változtatnia kellett a Kecskeméti TE kezdőcsapatán, ugyanis Szűcs és Bocskay is megsérült. Visszatért ugyanakkor Varga Bence a kapuba, míg Banó-Szabó Bence először volt kezdő sérülése után, mellette Szojma és Kovács is bekerült.

A Kecskeméti TE Zuglóban nyert, megvan az első győzelem,
A Kecskeméti TE Zuglóban nyert
Fotó: Réti Attila

Az első helyzetre nem kellett sokat várni, Banó-Szabó készítette le 4. percben a labdát lövésre Vágónak, aki 17 méterről a jobb alsó mellé tüzelt. A másik oldalon alig tíz perc elteltével Pekártól jött a válasz, távolról, ballal próbálkozott, meg is pattant, végül Varga tolta ki a bal felsőből. Újabb kecskeméti lehetőségek alakultak ki ezt követően, de Vágó fejese, és Czékus lövése sem volt igazán veszélyes. A 19. percben Pekár oldalszabadrúgása jött be a kapu elé, Benkő-Bíró fejese viszont magasan fölé szállt. A félidő hajrájában Pálinkás tüzelt volna 8 méterről, de levágódott egy védőről. Az utolsó sansz Czékus előtt adódott, aki egy kapus által kiöklözött szögletet fejelt vissza, de ez sem talált kaput. A végén Szojma mellett esett el a hazaiak támadója, a játékvezető határozottan továbbot intett.

Szünetben három cserét is eszközölt Gera Zoltán, és ez rögtön gólt is hozott. Az 51. percben Győrfi tekert balról középre, a hosszún érkező Pálinkás pedig közelről a hálóba bólintott (0-1). A gól után igyekezett a BVSC is nagyobb elánnal támadni, akadt is pár veszélyes beadása, illetve blokkolt lövése a hazaiaknak. A 60. percben Győrfi előtt adódott egy újabb sansz, befelé húzott balról, de aztán jobbal fölé tekert. A 71. percben, közvetlenül az ivószünet előtt Szilágyi csúsztatta meg Csernik szögletét, ami az oldalhálóban kötött ki. A hajrában sok párharc, ebből fakadóan sok szabálytalanság is tördelte már a játékot. A 82. percben egy hazai beadás után alakult ki kapu előtti kavarodás, a tömegből Bacsa tüzelt, Belényesi a gólvonalról vágta ki. A végén újabb helyzet nem alakult ki, így nyert a KTE. 

A Kecskeméti TE önbizalmat meríthet a sikerből

Dragan Vukmir, a BVSC vezetőedzője: – Sajnálom a csapatomat. Az akarati tényezők rendben voltak, a Kecskemét azonban kihasználta egy sanszát. Több volt ebben a meccsben, ha nem is a győzelemre, de egy döntetlenre rászolgáltunk volna. Vannak azonban egyéni hibák, amiket még javítani kell, ennek ellenére elismerésre méltó, amilyen teljesítményt ma nyújtott a csapat.

Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője: – Nehéz mérkőzés volt, nem is játszottunk igazán jól, de a legfontosabb a három pont megszerzése volt. Csak gratulálni tudok a játékosoknak, bízom benne, hogy ez a siker önbizalmat fog adni a jövőre nézve is, ebből tudunk tovább építkezni.

BVSC-Zugló – Kecskeméti TE 0-1 (0-0)

Budapest, 549 néző. V: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Tóth Csaba)

BVSC: Petroff – Benkő-Bíró, Vinicus, Hesz, Király – Tóth K. (Dénes 61.), Palincsár (Bacsa 78.), Csernik – Pekár (Szilágyi 61.), Farkas B. K. (Kelemen 78.), Sarkadi (Ureche 93.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Eördögh (Berki, a szünetben), Kovács B. (Derekas 37.), Vágó, Banó-Szabó (Farkas B. Z. 74.), Bolgár (Győrfi, a szünetben) – Czékus (Merényi, a szünetben), Pálinkás. Vezetőedző: Gera Zoltán

Gól: Pálinkás (51.)

 

