Labdarúgás

20 perce

A Kecskeméti TE Budafokon száll harcba a pontokért

Címkék#Kecskeméti TE#labdarúgás#Budafok#Gera Zoltán

A Merkantil Bank Liga 5. fordulóját rendezik már vasárnap, mely során a KTE a Budafok vendége lesz. Idegenben most is maximális koncentráció kell, hogy eredményes lehessen a Kecskeméti TE.

Nyitray András

A Kecskeméti TE ellenfele az előző idényben a 12. helyen fejezte be a bajnokságot, stabil középcsapatnak számít alapvetően a másodosztályban évek óta, 2023-ban ráadásul a Magyar Kupa döntőjéig is eljutott. A rajt most gyengébbre sikerült a Mészöly Géza által irányított fővárosiaknak, négy kör után ugyanis csak egy pontja van a BMTE-nek. Az első körben szerzett döntetlent három vereség követte, ezeken a meccseken ráadásul gólképtelen maradt aktuális ellenfelünk, legutóbb Csákváron kapott ki 2-0-ra.

A Kecskeméti TE a Budafok vendége lesz
A Kecskeméti TE a fővárosba látogat
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Kecskeméti TE nem indulhat ki a tabellából

Ennek ellenére Gera Zoltán is azt hangsúlyozta a meccs előtt, hogy a tabellát semmiképpen sem szabad alapul venni, idegenben minden mérkőzés más kihívást jelent, a Budafok is kemény rivális lesz. A KTE vezetőedzője számára jó hír lehet, hogy a sérüléssel bajlódó játékosok egyre jobb állapotban vannak, többen edzésbe is tudtak állni már, így fokozatosan egészülhet ki a keret a közeljövőben. Az önbizalomnak emellett az utóbbi két siker adhat pluszt a fővárosi túra előtt.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Ilyenkor a tabellát el kell felejteni, hiszen nagyon az elején járunk a bajnokságnak. Úgy gondolom, hogy a Budafok helye sem ott van, melyet a jelenlegi helyezése mutat, veszélyes játékosaik vannak, hazai pályán mindig egy stabil csapatnak számítottak. A héten jól dolgoztak a játékosok, de kiemelten fontos, hogy maximális koncentrációval futballozzunk, ahogy azt tettük az elmúlt meccseken. Bízunk a játékosainkban, hogy sikerül olyan teljesítményt nyújtani, mellyel Budafokon is eredményesek tudunk lenni – mondta Gera Zoltán.

A találkozó vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik Budafokon. 

 

 

