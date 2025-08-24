Kellemetlen pofont kapott a KTE Budafokon

Gera Zoltán csupán egy helyen változtatott a Kecskeméti TE legutóbbi kezdőcsapatán, Bolgár helyére Győrfi került be ezúttal, sérülés után emellett újra keretben volt Bolyki, Bocskay és Szűcs is. A mérkőzés elején rögtön hatalmas labdabirtoklási fölényt alakított ki a KTE, a Budafok saját térfelén húzta meg a védelmi vonalát. Ez a fölény azonban meddőnek bizonyult, a hazai retesz jól zárt, nem sikerült réseket találni rajta, így mezőnyben zajlott a játék. Bő negyedóra után kezdett el bátrabb lenni a hazai csapat, ezt Posztobányi lövése is jelezte, mely azonban elkerülte a bal alsót. Két perccel később egy szöglet okozott gondot, lecsorgott a labda Jagodics elé, aki estében, fordulásból lőtt, de Varga fogta ezt. A 26. percben jegyezhettünk fel először kecskeméti kapura lövési kísérletet, Pálinkás lefordult védőjétől, elindult keresztbe, de egy védőn lelassult aztán kísérlete. Újra budafoki percek jöttek ezt követően, a 30. percben Vargának kellett kiütnie egy életerős átlövést. Ezzel együtt a 32. percben ártalmatlan helyzetből született meg a Budafok gólja. Kovács Dávid ívelt jobbról a tizenhatoson belülre, Varga elindult ki a labdára, Szabó viszont elfejelte, ami így a saját kapujába pattogott (1-0). A 40. percben Haris próbált szabadrúgásból válaszolni, nem is volt rossz, de Hársfalvi kiütötte a kapu bal oldalába tartó labdát. A pontrúgásokkal a félidő végén is meggyűlt a baja a vendégeknek, két tömegjelent után először Vasvári megpattanó lökete ment mellé a kapufáról, majd Kovács éles szögből nem talált kaput.

A Kecskeméti TE kikapott idegenben

Fotó: Réti Attila / KTE

Szünetben kettőt is változtatott Gera Zoltán, érkezett Czékus és Bolgár. A második félidő ugyanúgy kezdődött, mint az első, kecskeméti mezőnyfölénnyel. Abban sem volt azonban változás, hogy ez meddő volt, a Budafok visszaállt és a kontrákra rendezkedett be érthető módon. Mivel a stabilan záró hazai védelmen nem sikerült rést találni, helyzet sokáig nem is alakult ki. Az első lövést a 64. percben Hársfalvinak kellett védenie, Haris tüzelt messziről. A 74. percben aztán a semmiből szerzett újabb gólt a Budafok, saját tizenhatosán belül adta el a labdát a KTE, ezt Vasvárinak tették le lövésre, aki a bal felsőbe vágta (2-0). Az utolsó negyedórát Vattay kapáslövése vezette fel, mely a jobb alsó mellett ment el, a 80. percben aztán Bolyki próbálkozott Czékus beadásából, de Hársfalvi védett. A 89. percben Pálinkás tüzelt 16 méterről, de a jobb felső fölé tekert. Gól a hajrában így már nem született, a hazaiak megérdemelten tartották otthon a pontokat.