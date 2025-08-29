augusztus 29., péntek

A KTE fiatalja bekerült a válogatottba

Bolgár Botond eddig stabil tagja volt a magyar korosztályos válogatottaknak, most pedig újabb meghívót kapott az U19-es együttesbe. A fiatalok rangos nemzetközi tornán vesznek részt a bajnoki szünetben, ahol így a Kecskeméti TE balhátvédje is bizonyíthat.

Nyitray András

Bolgár Botond nyáron lett a Kecskeméti TE játékosa, kölcsönbe érkezett a Ferencvárostól, azóta egy kivétellel mindig a kezdőcsapat tagja volt. Kemenes Szabolcs együttese a novemberi, hazai rendezésű Eb-selejtezőkre készül már, ennek jegyében szeptemberben Szerbiában vesz részt a Stevan Vilotic Emléktornán. A magyar válogatott a házigazdák mellett Portugáliával és Montenegróval találkozik majd.

A Kecskeméti TE fiatalja a válogatottban
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE fiatalja három meccset játszhat

A magyar csapat három helyszínen, három igen komoly riválissal csaphat majd össze. 

09.04. (csütörtök): Portugália–Magyarország (Zenta), 16:30

09.06. (szombat): Szerbia–Magyarország (Szabadka), 17:00

09.09. (kedd): Magyarország–Montenegró (Topolya), 15:00

 

 

