A KTE fiatalja bekerült a válogatottba

Bolgár Botond nyáron lett a Kecskeméti TE játékosa, kölcsönbe érkezett a Ferencvárostól, azóta egy kivétellel mindig a kezdőcsapat tagja volt. Kemenes Szabolcs együttese a novemberi, hazai rendezésű Eb-selejtezőkre készül már, ennek jegyében szeptemberben Szerbiában vesz részt a Stevan Vilotic Emléktornán. A magyar válogatott a házigazdák mellett Portugáliával és Montenegróval találkozik majd.

A Kecskeméti TE fiatalja a válogatottban

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE fiatalja három meccset játszhat

A magyar csapat három helyszínen, három igen komoly riválissal csaphat majd össze.

09.04. (csütörtök): Portugália–Magyarország (Zenta), 16:30

09.06. (szombat): Szerbia–Magyarország (Szabadka), 17:00

09.09. (kedd): Magyarország–Montenegró (Topolya), 15:00