48 perce
A KTE fiatalja bekerült a válogatottba
Bolgár Botond eddig stabil tagja volt a magyar korosztályos válogatottaknak, most pedig újabb meghívót kapott az U19-es együttesbe. A fiatalok rangos nemzetközi tornán vesznek részt a bajnoki szünetben, ahol így a Kecskeméti TE balhátvédje is bizonyíthat.
Bolgár Botond nyáron lett a Kecskeméti TE játékosa, kölcsönbe érkezett a Ferencvárostól, azóta egy kivétellel mindig a kezdőcsapat tagja volt. Kemenes Szabolcs együttese a novemberi, hazai rendezésű Eb-selejtezőkre készül már, ennek jegyében szeptemberben Szerbiában vesz részt a Stevan Vilotic Emléktornán. A magyar válogatott a házigazdák mellett Portugáliával és Montenegróval találkozik majd.
A Kecskeméti TE fiatalja három meccset játszhat
A magyar csapat három helyszínen, három igen komoly riválissal csaphat majd össze.
09.04. (csütörtök): Portugália–Magyarország (Zenta), 16:30
09.06. (szombat): Szerbia–Magyarország (Szabadka), 17:00
09.09. (kedd): Magyarország–Montenegró (Topolya), 15:00