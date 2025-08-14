Csatár érkezhet, kapitány távozhat a KTE-től?

A Csakfoci számolt be róla, hogy érkező és távozó is várható akár a Kecskeméti TE keretében. A lilák a héten pontot tettek Katona Levente ügyére, aki Nyíregyházára igazolt, ám lehet még egy olyan távozó is, akire kevesen számítottak. Nem másról van szó, mint Vágó Leventéről, a csapatkapitányról, aki a legrégebb óta tagja a keretnek. A középpályás még 2019-en érkezett az NB III-ban, azóta folyamatosan tagja volt a nagy sikereket és kiesést is megélő klubnak. Vágót a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával boronálták össze. Érdekesség, hogy Vágó a KTE zuglói sikere alkalmával még végig pályán volt.

A Kecskeméti TE csapatkapitánya távozhat

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE csatárt igazolhat

Érkezőről is felmerültek azonban pletykák, a Nyíregyháza csatára, Beke Péter egészen pontosan. A Szpari támadója idén eddig nem sok szerepet kapott, és az érdeklődők kapcsán a KTE mellett éppen a Szegedet említették még meg. A játékosnak élő szerződése van, így természetesen először a klubbal kell dűlőre jutnia a kérőnek.