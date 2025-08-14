augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Csatár érkezhet, kapitány távozhat a KTE-től?

Címkék#Vágó Levente#pletyka#Kecskeméti TE#labdarúgás#KTE

Közeleg az átigazolási időszak hajrája, ilyenkor egyre élénkebb a játékospiac is. A Kecskeméti TE kapcsán két sajtópletyka is felröppent.

Baon.hu

A Csakfoci számolt be róla, hogy érkező és távozó is várható akár a Kecskeméti TE keretében. A lilák a héten pontot tettek Katona Levente ügyére, aki Nyíregyházára igazolt, ám lehet még egy olyan távozó is, akire kevesen számítottak. Nem másról van szó, mint Vágó Leventéről, a csapatkapitányról, aki a legrégebb óta tagja a keretnek. A középpályás még 2019-en érkezett az NB III-ban, azóta folyamatosan tagja volt a nagy sikereket és kiesést is megélő klubnak. Vágót a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával boronálták össze. Érdekesség, hogy Vágó a KTE zuglói sikere alkalmával még végig pályán volt. 

távozhat a Kecskeméti TE kapitánya, hat év után búcsúzhat Vágó Levente,
A Kecskeméti TE csapatkapitánya távozhat
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE csatárt igazolhat

Érkezőről is felmerültek azonban pletykák, a Nyíregyháza csatára, Beke Péter egészen pontosan. A Szpari támadója idén eddig nem sok szerepet kapott, és az érdeklődők kapcsán a KTE mellett éppen a Szegedet említették még meg. A játékosnak élő szerződése van, így természetesen először a klubbal kell dűlőre jutnia a kérőnek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu