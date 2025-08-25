augusztus 25., hétfő

Labdarúgás

30 perce

Jön az átigazolási időszak hajrája, kettőt is igazolhat a KTE?

Kecskeméti TE#labdarúgás#KTE

Hamarosan jön a hivatalos zárás a magyar átigazolási piacon, a nyári nyitás után mindig egy a legpörgősebb időszaka a transzfereknek. Sok pletyka merül fel ilyenkor, kettő a Kecskeméti TE kapcsán is előkerült.

Baon.hu

A Kecskeméti TE két győzelem után egy kellemetlen vereségen van túl, vasárnap Budafokon kapott ki 2-0-ra. Már az eredménytől függetlenül, a korábbi napokban is szárnyra kaptak azonban pletykák, hogy még lehetnek érkezői a gárdának, jelen állás szerint egy védő és egy csatár, amennyiben hinni lehet a híreknek. 

Debreceni Ákos lehet a Kecskeméti TE egyik érkezője az átigazolási időszak hajrájában
Debreceni Ákos lehet a Kecskeméti TE egyik érkezője az átigazolási időszak hajrájában
Fotó: Paksi FC

A Kecskeméti TE a védelembe és a csatársorba igazolhat 

Mindkét esetben a Csakfoci számolt be részletekről, a KTE két kiszemeltje Debreceni Ákos és Beke Péter lehet ennek alapján. Debreceni a Paks játékosa, de az előző idényt Kazincbarcikán töltötte, ahol feljutást ünnepelt. A védelem közepén bevethető játékos már az NB I-ben is bemutatkozhatott a tolnaiak színeiben, akik várhatóan kölcsönadják, vele kapcsolatban azt is megjegyzik, hogy korábban az U21-es válogatottban már dolgozott Gera Zoltán vezetőedzővel. Beke Péter csatár, ő az NB I-es Nyíregyháza játékosa, a KTE mellett más csapatokkal is szóba hozták. A nyírségiekkel ugyancsak átélt már egy feljutást tavaly nyáron, amihez fontos gólokat tett hozzá. A Budafokkal korábban a Magyar Kupa döntőjébe is bejutott 2023-ban, abban az idényben összesen 21 gólig jutott, legutóbb az NB I-ben termelt 6 találatot. 

 

