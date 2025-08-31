Két érkezőt is bejelentett a KRC

A Kecskeméti RC a 6. helyen fejezte be a bajnokságot, a Magyar Kupában pedig bronzérmes lett az előző idényben. Ezt követően nagyobb átalakulás várható a csapatnál, hiszen már a nyár elején beszámolt róla a klub, hogy többen is máshol folytatják, Varga Péter, Kiss Bendegúz, Gacs Dániel és Török Soma távozott.

Lazaro Martín (balra) a Pénzügyőrtől érkezik a Kecskeméti RC keretébe

Fotó: hunvolley.hu

A Kecskeméti RC rutinos és feltörekvő játékost is igazolt

A hírös városiak most már az érkezőkről is elkezdtek helyzetjelentést adni. Régi ismerős tért vissza elsőként, hiszen Szabó Alpár hosszú légiós éveket követően lett újra a KRC játékosa, ahonnan már visszavonulását is tervezi a 35 éves center.

– 16 éve vagyok profi röplabdázó, számos helyen játszottam, 10 évet külföldön, a tavalyi szezont pedig Romániában töltöttem. Örülök, hogy visszatérhettem Kecskemétre, ezek után már nem tervezek máshova igazolni, itt szeretnék játszani a pályafutásom végéig. Az idei szezonban a célom, hogy a fiatal játékosokat támogassam és a csapatot segítsem – mondta Szabó Alpár.

Egy légiós is csatlakozott a kerethez, Lazaro Martín feladó-átló, az előző idényt a Pénzügyőrnél töltötte, így nem ismeretlen számára a bajnokság. A 22 éves játékos ráadásul korábban centerként is szerepelt már, így akár több variációs lehetőséget is nyer vele a csapat.

– Az idei szezonban feladó-átlóként fogok játszani, bár amikor elkezdtem 2017-ben röplabdázni, még centerként léptem pályára. Több egyéni és csapatszintű sikert tudtam ünnepelni volt csapataimmal. Ebben az idényben minden tőlem telhetőt megteszek a csapatért, és maximumot fogok nyújtani a jó eredmények elérése érdekében. Céljaink teljesítéséért a felkészülést már elkezdtük, edzésről edzésre jobban kovácsolódik össze a csapat. Úgy érzem, mi nem csak egy csapattá, hanem egy családdá fogunk válni, mivel már az érkezésem első napján nagyszerű fogadtatásban volt részem. Nagyon hálás vagyok, hogy befogadtak, és tagja lehetek ennek a családnak – mondta a kubai játékos.

A Kecskeméti RC október 20-án a Dág elleni hazai mérkőzéssel kezdi az alapszakaszt.