A Kecskeméti RC férfi és női csapat is maradt a ligában

A férfiaknál a Kecskeméti RC az előző idényben is szépen teljesített a Magyar Kupában, a bajnokságban viszont ezúttal is lemaradt a legjobb négyről. A keretben nyáron már komolyabb változások is voltak a válogatott szünet idején a legutóbb 6. helyezett gárdában, főleg távozókról számolt be eddig a klub. Az már ugyanakkor fix, hogy 13 csapatos lesz az Extraliga, miután nem esik ki senki, a Szolnok ugyanakkor egyel feljebb tud lépni. A bajnokság kezdéséről pontos információ még nincs.

A Kecskeméti RC mindkét csapata ismeri a bajnoki mezőnyt immáron

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A nőknél a KRC igen visszafogott idényt futott legutóbb, ennek ellenére maradt az NB I-es ligában a gárda. Az alapszakasznak itt 10 klub vág neki, a kecskemétiek mellett a BDSE, BVSC, DVTK, Haladás, MTK, TRSE, UTE U21, Veszprém, Szeged alkotja az indulók névsorát.