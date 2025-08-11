Jó hangulatban teltek a KLC táborai

A Kecskeméti LC nyári táboraiba rendszeresen, hosszú évek óta várják a szünetben is futballozni vágyó gyerekeket, számukra a foci mellett színes programokkal is készülnek.

A Kecskeméti LC még egy turnust tart majd

Fotó: kecskemetilc.hu

A Kecskeméti LC még egy turnust tart idén

– Hetes ciklusokban a Széktói Stadionban a faház és a kerthelyiség biztosította a kiváló körülményeket táborozóink számára – mondta az alapító-elnökhelyettes, Karakas Ferenc. – Parti Gyula, Kiss Sándor, Kovács András, Márton Pál edzők és jómagam vezetésével, valamint a klub több labdarúgójának segítségével biztosítottuk a kiváló programokat, versenyeket. A gyerekek egész héten gyűjtötték a pontokat, sokszor nagyon szoros versenyben kerültek ki a hétvégére a győztesek, illetve a helyezettek. A jelentkezők közül nagyon sokan a klub tagjai, de sok olyan kisgyerek is részt vett a táborokban, aki nagyon tehetséges, de még nem jelentkezett eddig a korosztályos képzésbe. Voltak olyan gyerekek, akiket a tábor megerősített abban, hogy rendszeresen részt vesz a klubban folyó edzésmunkában. A táboroztatásban közreműködött még nagyon sok kollégánk, akik néhány napos munkájukkal színesítették a gyerekek táborozását. Üde színfoltja volt a programoknak a kertrészben lebonyolított Grundfoci Torna, ahol felidézték a múlt emlékeit. A játéktér bizony próbára tette a gyerekek figyelmét, akaratát, leleményességét, mert volt domb, kerítés, fás, homokos és füves rész. Ami még a régi időket idézte fel, hogy játszott kicsi, közepes és nagy gyerek is együtt egy csapatban. Jó volt nézni őket, ahogyan alkalmazkodtak a helyzetekhez és a lehetőségekhez. Rendeztünk olyan játékot is, ahol a legidősebb táborozók csapata játszott a 3-4 évvel idősebb segítők csapatával. Igen kiélezett játék volt minden alkalommal, és szoros eredmények születtek. Minden hét végén a legeredményesebb táborozók különdíjban részesültek, de ajándék nélkül senki nem hagyta el a tábort. Minden résztvevő kapott emlékbe egy csoportképet is. Sok ilyen rendezvényre van szükség, hogy sok vidám percet teremtsünk a gyerekeknek, mert szükség van a jó ingerekre, felhőtlen, vidám percekre. Augusztus hónap 4. hetében rendezünk még egy tábort, ahová várjuk a focizni vágyó gyerekeket – mondta Karakas Ferenc.