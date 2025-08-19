augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

41 perce

Tucatot termelt a Kecskeméti LC női csapata

Címkék#Paks#labdarúgás#Kecskeméti LC

A Kecskemét bajnoki rajtra készülő csapata a Paks gárdájával vívott felkészülési mérkőzést. A találkozót biztosan nyerték a Kecskeméti LC hölgyei.

Vincze Miklós

A Paks gárdája volt az ellenfele felkészülési mérkőzésen a Kecskeméti LC női csapatának. A Kecskeméten rendezett találkozón a hírös városiak végig domináltak, és 6-0-ás félidő után a második játékrészben megduplázták a góljaik számát, miközben a saját hálójuk érintetlen maradt, így végül 12-a arányban győztek.

A Kecskeméti LC női csapata
A képen a Kecskeméti LC női csapata
Fotó: Vizi Zalán

Dominált a pályán a Kecskeméti LC

S. Juhász Attila, a Kecskeméti LC felnőtt női csapatának a vezetőedzője így értékelte a csapat teljesítményét: – A nagy meleg ellenére megfelelő tempóban tudtak játszani a lányok. Ellenfelünk fiatalokból álló csapat volt, így gyakorlatilag az első perctől dominálni tudtunk. Nagyon sok szép megoldást lehetett látni a játékosainktól a meccsen, járattuk a labdát, jó ütemű indításokkal hoztuk helyzetbe támadó játékosainkat. Megérdemelten nyertünk ilyen különbséggel is – mondta a mester.

KLC – Paks 12–0 (6–0)

A Kecskeméti LC az Illés – Szaszkó T., Szaszkó R., Szakál, Tóth Sz. – Dóka, Szabó B. – Gál, Bertalan, Horváth – Hornyák kezdő tizeneggyel lépett pályára. Csereként szóhoz jutott még Kalaposné Varga, Szöllősi és Farkas.

Gólszerzők: Gál Vivien (13., 16., 22., 79., 84., 87.), Horváth Andrea (19.), Bertalan Lili Laura (29., 85.), Szabó Boglárka (34., 75.), Szöllősi Lora Lotti (72.).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu