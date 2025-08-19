Tucatot termelt a Kecskeméti LC női csapata

A Paks gárdája volt az ellenfele felkészülési mérkőzésen a Kecskeméti LC női csapatának. A Kecskeméten rendezett találkozón a hírös városiak végig domináltak, és 6-0-ás félidő után a második játékrészben megduplázták a góljaik számát, miközben a saját hálójuk érintetlen maradt, így végül 12-a arányban győztek.

A képen a Kecskeméti LC női csapata

Fotó: Vizi Zalán

Dominált a pályán a Kecskeméti LC

S. Juhász Attila, a Kecskeméti LC felnőtt női csapatának a vezetőedzője így értékelte a csapat teljesítményét: – A nagy meleg ellenére megfelelő tempóban tudtak játszani a lányok. Ellenfelünk fiatalokból álló csapat volt, így gyakorlatilag az első perctől dominálni tudtunk. Nagyon sok szép megoldást lehetett látni a játékosainktól a meccsen, járattuk a labdát, jó ütemű indításokkal hoztuk helyzetbe támadó játékosainkat. Megérdemelten nyertünk ilyen különbséggel is – mondta a mester.

KLC – Paks 12–0 (6–0)

A Kecskeméti LC az Illés – Szaszkó T., Szaszkó R., Szakál, Tóth Sz. – Dóka, Szabó B. – Gál, Bertalan, Horváth – Hornyák kezdő tizeneggyel lépett pályára. Csereként szóhoz jutott még Kalaposné Varga, Szöllősi és Farkas.

Gólszerzők: Gál Vivien (13., 16., 22., 79., 84., 87.), Horváth Andrea (19.), Bertalan Lili Laura (29., 85.), Szabó Boglárka (34., 75.), Szöllősi Lora Lotti (72.).