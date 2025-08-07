Megkezdte a nyári felkészülést a KLC női együttese

A Kecskeméti LC a felkészülés elején rögtön helyzetjelentést adott a keretet érintő változásokról. Az előző bajnoksághoz képest többen is távoztak. Jakab Laura Szófia: Norvégiába költözött, ott folytatja labdarúgó pályafutását, míg Zsoldos Zsófia, dr. Túri Zsófia , Horváth Hanna és Szabó Enikő Loretta nem vállalták a következő idényt. Mellettük Csányi Bettina Bugacra, Sütő Eszter Tiszaföldvárra igazolt.

A Kecskeméti LC női együttese

Fotó: kecskemetilc.hu

Az új szezonban így az alábbi játékosok folytatják a KLC színeiben: Az új szezonban az alábbi játékosok folytatják a KLC színeiben: Bertalan Lili, Dóka Hanna, Farkas Adrienn, Illés Mónika, Kalaposné Varga Fruzsina, Kis Lili, Kordik Fanni, Sándor Erzsébet, Szabó Boglárka, Szaszkó Tiara, Szöllősi Lotti, Tóth Réka, Tóth Szonja. A nyári szünet alatt több új játékost is sikerült igazolni, átigazolni, így velük kiegészülve kezdődött a felkészülés. Név szerint Gál Vivien, Hornyák Klaudia, Horváth Andrea, Szakál Petra, Szolga Judit is csatlakozott.

A Kecskeméti LC első edzőmeccsét játszotta

A 18 fős keret nagy része a július 28-i kezdést megelőző héten önállóan, illetve kisebb csoportokban elvégezte a rávezető futó programot. Az amatőr labdarúgásra jellemzőek szerint a nyári szabadságok miatt 12-14 fős létszámmal zajlik a munka. A felkészülés részét képezik az edzőmeccsek is, és a férfiak után a hölgyek is lejátszották az elsőt, melyet 5–2-re nyert meg az Alsónémedi ellen a Kecskeméti LC.

– Csapatunk összetétele az előző évhez képest több helyen változott – adott helyzetjelentést S. Juhász Attila – Az újonnan érkező játékosok beilleszkedése folyamatban van. A mai mérkőzésen azt kértem a lányoktól, hogy legyenek magabiztosak és bátran játszanak. Becsüljék meg a labdát, segítsék ki egymást. Lehetőség szerint építsék fel a támadásokat, ne vaktában rugdossák előre a labdát. A mérkőzés egésze alatt fegyelmezett játékot mutattak be a lányok, sok helyzetet tudtunk kialakítani, melyekből 5 gólt szereztünk – Bertalan Lili kétszer talált be és eredményes volt Gál Vivien, Dóka Hanna, illetve Kis Lili is – a két kapott gól mellett. Mindkét kapott gólunkat figyelmetlenség előzte meg, melynek elkerülésére a továbbiakban nagy hangsúlyt kell fektetni. A játékosok hozzáállásával és a nyújtott teljesítménnyel összességében elégedett voltam, egy jó kiinduló alap ez a meccs, a tapasztalt hibák javításán közösen dolgozunk a felkészülés hátralévő részében – tette hozzá a felkészülés kapcsán S. Juhász Attila.