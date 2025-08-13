1 órája
Nagykátán nyert a Kecskeméti LC
Második meccsét játszotta a vármegye I. rajtjára készülő KLC. Bende Csana együttese Nagykátán lépett pályára, ahol magabiztosan nyert is. A Kecskeméti LC játékosa, Ludvigh Zalán triplázott.
A vármegyei másodosztályban szereplő Nagykáta vendége volt a Kecskeméti LC, mely első edzőmeccsét Szolnokon veszítette el a nyár folyamán. Az első játékrész még kiegyenlített volt, de fordulás után már a vendégek akarata érvényesült a pályán, aminek 6–2-es siker lett a jutalma.
Sok hiba, sok gól a Kecskeméti LC meccsén
– Rossz pályán és egy játékvezetővel, partjelzők nélkül játszottuk le a mérkőzést. Az első félidőben több hiba volt mindkét oldalon a védekezésben, tulajdonképpen ezekből születtek a gólok. A labdaszerzések után lassan mentünk át támadásba, viszont a labdabirtoklásunk, labdakihozatalunk egész jó volt. A második félidőben már domináltunk, gyorsabbak, pontosabbak lettünk és a védekezésünk is feljavult. A játék képe alapján reális lett a végeredmény a megyei másodosztályú csapat ellen – mondta Bende Csaba vezetőedző.
Nagykáta SE – Kecskeméti LC 2–6 (2–2)
A KLC összeállítása: Bogdán – Orcsik, Gondi, Nagy, Banó – Salah, Losonczi – Szabó, Ludvigh, Zoboki – Varga. Csere: Palincsár, Ditso, Kis, Ozsváth.
A KLC góllövői: Ludvigh Zalán 3, Ozsváth Ádám Ferenc, Zoboki Krisztián Spencer, Palincsár Levente László.
