Játékban és koncentrációban is előre kell lépnie a KLC-nek

Csólyospáloson hatalmas készülődés előzte meg a Kecskeméti LC vendégjátékát, hiszen az újoncnál ünnepi vacsorával indították a szezont. Azt a vendéglátók már a meccs előtt elmondták, hogy ez náluk szokás, ám azért a jó eredmény csak emeli az ilyen események hangulatát. Ennek ellenére nem kezdődött jól a meccs a hazaiak számára, hiszen Ludvigh góljával a szünetben a hírös városiak vezettek. Fordulás után azonban két rögzített helyzet után fordított a Csólyospálos, a félidő elején Szabó, majd a hajrában Harka volt eredményes, így jobban csúszott az ünnepi menü a lefújás után.

A Kecskeméti LC a Bácsalmás ellen javíthat

Fotó: Tóth Zsolt/Totya Fotó Facebook-oldala

A Kecskeméti LC ki nem kényszerített hibákat dobott

A szokás szerint fiatal csapattal szereplő kecskemétieknek sem kell kardjukba dőlniük, hiszen a jövőre nézve biztató összképet mutatott a játék Bende Csaba vezetőedző szerint:

– Jó időben és pályán, jó játékvezetés mellett az egész mérkőzést nézve azt gondolom, hogy saját magunkat vertük meg. Egy jó első félidő után a másodikban könnyű gólokat kaptunk egy pontrúgás és egy nagy bedobás után, ami a vereségünket eredményezte. Mezőnyben jól játszottunk és talán a mérkőzés nagyobb részében fölényben is voltunk, de ellenfelünk szervezett védelmét nehezen tudtuk átjátszani. Mondanám, hogy nem érdemeltünk vereséget, de amíg ilyen ki nem kényszerített hibákból ajándékozunk gólokat, nehezen fogunk pontokat szerezni. Nem csak játékban, hanem figyelemben, koncentrációban is fel kell nőnünk az osztály szintjéhez – mondta Bende Csaba.

A Csólyospálos és a KLC is szombaton folytatja szereplését, előbbi gárda Hartára megy, utóbbi a Bácsalmást fogadja 17 óra 30 perces kezdéssel.