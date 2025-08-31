Óriási sikereket értek el a kecskeméti íjászok a világbajnokságon

A Gyulán megrendezett világbajnokságon versenyen 32 ország több mint 800 nevezője indult, köztük a Kecskeméti Íjász Egyesület képviselő négy íjász. A hírös városiak egyéniben kettő világbajnoki címet, egy ezüstérmet és egy hetedik helyet szereztek.

Sikeresek a Kecskeméti Íjász Egyesület tagjai

Aranyérmes lett Földesi Ferenc klasszikus céllövés és táv céllövésben. Ezüstérmet nyert Csákóné Törteli Anita. Hetedik helyen végzett Csákó Pál. A csapatversenyt a Magyar válogatott nyerte, melynek tagja volt Földesi Ferenc íjász is. Összesítésben Földesi Ferenc három világbajnoki címmel öregbítette a Kecskeméti Íjászat hírnevét.