Íjászat

Óriási sikereket értek el a kecskeméti íjászok a világbajnokságon

Címkék#íjászat#Kecskeméti Íjász Egyesület#siker#verseny

A dobogóra is felállhattak a kecskeméti íjászok az augusztus 20–26. között megtartott a Malajzia-Magyarország közös szervezésű Történelmi Íjász Világbajnokságon. A kiváló sikerekről a Kecskeméti Íjász Egyesület számolt be hírportálunknak.

Sebestyén Hajnalka

A Gyulán megrendezett világbajnokságon versenyen 32 ország több mint 800 nevezője indult, köztük a Kecskeméti Íjász Egyesület képviselő négy íjász. A hírös városiak egyéniben kettő világbajnoki címet, egy ezüstérmet és egy hetedik helyet szereztek.

Sikeresek a Kecskeméti Íjász Egyesület tagjai
Fotó: Beküldött fotó

Aranyérmes lett Földesi Ferenc klasszikus céllövés és táv céllövésben. Ezüstérmet nyert Csákóné Törteli Anita. Hetedik helyen végzett Csákó Pál. A csapatversenyt a Magyar válogatott nyerte, melynek tagja volt Földesi Ferenc íjász is. Összesítésben Földesi Ferenc három világbajnoki címmel öregbítette a Kecskeméti Íjászat hírnevét.

 

 

