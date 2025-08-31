1 órája
Óriási sikereket értek el a kecskeméti íjászok a világbajnokságon
A dobogóra is felállhattak a kecskeméti íjászok az augusztus 20–26. között megtartott a Malajzia-Magyarország közös szervezésű Történelmi Íjász Világbajnokságon. A kiváló sikerekről a Kecskeméti Íjász Egyesület számolt be hírportálunknak.
A Gyulán megrendezett világbajnokságon versenyen 32 ország több mint 800 nevezője indult, köztük a Kecskeméti Íjász Egyesület képviselő négy íjász. A hírös városiak egyéniben kettő világbajnoki címet, egy ezüstérmet és egy hetedik helyet szereztek.
Aranyérmes lett Földesi Ferenc klasszikus céllövés és táv céllövésben. Ezüstérmet nyert Csákóné Törteli Anita. Hetedik helyen végzett Csákó Pál. A csapatversenyt a Magyar válogatott nyerte, melynek tagja volt Földesi Ferenc íjász is. Összesítésben Földesi Ferenc három világbajnoki címmel öregbítette a Kecskeméti Íjászat hírnevét.