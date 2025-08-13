Távozott a KTE elvágyódó védője

A Kecskeméti TE alapvetően nem szerette volna értékesíteni Katona Levente játékjogát, annak ellenére sem, hogy nyár eleje óta többen is érdeklődtek iránta. A játékos az első edzőmeccsen még játszott a Kozármisleny ellen, illetve az edzőtáborba is elutazott, ezt követően viszont már nem került keretbe, a bajnokságban sem kapott lehetőséget. Maga Katona menedzsere erősítette meg korábban, hogy a játékos nem akar az NB II-ben futballozni, ami egy patthelyzetet teremtett, annak ellenére is, hogy a játékosnak érvényes, élő szerződése volt a klubbal.

Katona Levente (lilában) távozott

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Katona Levente a harmadik ex-KTE-s Nyíregyházán

A szituáció végül mostanra rendeződött, a KTE megállapodott a Nyíregyházával a játékos eladásáról. A KTE korábbi edzője, Szabó István nem először akart Kecskemétről igazolni, Májer Milán és Kersák Roland után már a harmadik korábbi labdarúgójának megszerzését szorgalmazta. Sajtópletykák szerint nem ő lehet az utolsó, igaz, Katona Bálint csak kölcsönben futballozott az előző idényben Kecskeméten, őt a Ferencvárostól kell elhozni.