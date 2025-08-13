3 órája
Távozott a KTE elvágyódó védője
A nyári átigazolási időszak tovább pörög, újabb változás történt a KTE keretében. Távozott Katona Levente, akinek sorsa régóta kérdőjeles volt, játékjogát a Nyíregyháza szerezte meg átigazolási díj ellenében.
A Kecskeméti TE alapvetően nem szerette volna értékesíteni Katona Levente játékjogát, annak ellenére sem, hogy nyár eleje óta többen is érdeklődtek iránta. A játékos az első edzőmeccsen még játszott a Kozármisleny ellen, illetve az edzőtáborba is elutazott, ezt követően viszont már nem került keretbe, a bajnokságban sem kapott lehetőséget. Maga Katona menedzsere erősítette meg korábban, hogy a játékos nem akar az NB II-ben futballozni, ami egy patthelyzetet teremtett, annak ellenére is, hogy a játékosnak érvényes, élő szerződése volt a klubbal.
Katona Levente a harmadik ex-KTE-s Nyíregyházán
A szituáció végül mostanra rendeződött, a KTE megállapodott a Nyíregyházával a játékos eladásáról. A KTE korábbi edzője, Szabó István nem először akart Kecskemétről igazolni, Májer Milán és Kersák Roland után már a harmadik korábbi labdarúgójának megszerzését szorgalmazta. Sajtópletykák szerint nem ő lehet az utolsó, igaz, Katona Bálint csak kölcsönben futballozott az előző idényben Kecskeméten, őt a Ferencvárostól kell elhozni.
Hajnali razzia Kecskeméten, titokzatos csomagok kerültek elő egy autóból