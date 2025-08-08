38 perce
Kalocsai sikerrel zárult a 7. Duna Kupa Evezős Bajnokság Meszesen – galériával
A kalocsai Duna-szakasz, a Meszes adott otthont a 7. Duna Kupának pénteken. A kalocsai evezősök kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a rangos megmérettetésen. Több magyar és nemzetközi csapat mérte össze erejét a vízen.
A 7. Duna Kupa Evezős Bajnokságot augusztus 8-án, pénteken rendezték meg a festői szépségű kalocsai Duna-szakaszon, Meszesnél. A rangos versenyen összesen 11 csapat közel 170 versenyzője állt rajthoz, hogy négy különböző versenyszámban mérje össze erejét és tudását. A nemzetközi mezőnyt magyar (köztük budapesti, szolnoki, bajai, csongrádi és kalocsai evezősök), szerb és horvát evezős egyesületek alkották.
Az Európai Unió támogatásával megvalósult ROWLE program
A verseny az Európai Unió által támogatott ROWLE (Evezés az egészségért és a határokon átnyúló együttműködés erősítéséért) program része volt. A projekt vezető partnere a vajdasági Palicsi Evezős Club, mely szoros kapcsolatban áll a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesülettel. A program célja a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a nemzetközi együttműködések erősítése.
1000 méteres táv a Duna hullámain
A verseny a Meszes Beach kősarkantyújától indult, az 1000 méteres távot minél rövidebb idő alatt kellett teljesíteniük a versenyzőknek. A futamok során nem időt mértek, hanem a célba érkezés sorrendjét figyelték.
Az első futamban a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület négypárevezős csapata – Vecsei Milán, Illés Olivér, Kiss Jeremiás és Althammer Gergő – ért célba elsőként, megelőzve a szolnoki és a budapesti csapatokat.
Eredmények és díjátadó – Kalocsai evezősök győzelme
A nap végén, 16 órakor a helyi önkormányzati üdülőben tartott díjátadó keretében hirdették ki a végeredményt. Az összesített pontszámok alapján a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület nyerte el a Kalocsa Vándorkupát. A kupát ünnepélyesen a tavalyi győztes szolnoki együttes adta át a kalocsai csapatnak, melyet a helyszínen nagy öröm és taps fogadott.
Második helyen a Szolnoki Sportcentrum, harmadik helyen pedig a Budapesti Evezős Egyesület végzett.
Versenyzők és csapatok – magyar, szerb és horvát részvétel
A versenyzők között szerepeltek a vajdasági Palics és Újvidék, valamint a magyarországi Budapest, Szolnok, Baja, Csongrád és Kalocsa legjobb evezősei. A Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület tíz fővel képviseltette magát, köztük fiatal, kezdő sportolókkal is, akik már második vagy harmadik versenyükön vettek részt.
Németh Zoltán, a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület elnökének szavai
Németh Zoltán kiemelte, hogy ez a verseny már a hetedik alkalommal került megrendezésre Kalocsán, amely a ROWLE program záróeseménye is egyben. A szervezők szerint a rendezvény fontos szerepet tölt be a régiós sportkapcsolatok és az egészséges életmód népszerűsítésében.
A következő napon, augusztus 9-én a palicsi klubbal közös edzést tartanak a Dunán, majd az ünnepélyes záróeseményen fellépnek a kalocsai néptáncosok is.
7. Duna Kupa MeszesenFotók: Zsiga Ferenc
Közel 50 kilót fogyott, de még a köldökét is átplasztikáztatta a TV2 kalocsai sztárja
Tombol a buli az Aldi kasszájánál, együtt táncolnak az eladók és a vásárlók – videóval