Kalocsai sikerrel zárult a 7. Duna Kupa Evezős Bajnokság Meszesen – galériával

A 7. Duna Kupa Evezős Bajnokságot augusztus 8-án, pénteken rendezték meg a festői szépségű kalocsai Duna-szakaszon, Meszesnél. A rangos versenyen összesen 11 csapat közel 170 versenyzője állt rajthoz, hogy négy különböző versenyszámban mérje össze erejét és tudását. A nemzetközi mezőnyt magyar (köztük budapesti, szolnoki, bajai, csongrádi és kalocsai evezősök), szerb és horvát evezős egyesületek alkották.

A kalocsai evezősök remekeltek a rangos megmérettetésen

Fotó: Zsiga Ferenc

Az Európai Unió támogatásával megvalósult ROWLE program

A verseny az Európai Unió által támogatott ROWLE (Evezés az egészségért és a határokon átnyúló együttműködés erősítéséért) program része volt. A projekt vezető partnere a vajdasági Palicsi Evezős Club, mely szoros kapcsolatban áll a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesülettel. A program célja a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a nemzetközi együttműködések erősítése.

1000 méteres táv a Duna hullámain

A verseny a Meszes Beach kősarkantyújától indult, az 1000 méteres távot minél rövidebb idő alatt kellett teljesíteniük a versenyzőknek. A futamok során nem időt mértek, hanem a célba érkezés sorrendjét figyelték.

Az első futamban a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület négypárevezős csapata – Vecsei Milán, Illés Olivér, Kiss Jeremiás és Althammer Gergő – ért célba elsőként, megelőzve a szolnoki és a budapesti csapatokat.

Eredmények és díjátadó – Kalocsai evezősök győzelme

A nap végén, 16 órakor a helyi önkormányzati üdülőben tartott díjátadó keretében hirdették ki a végeredményt. Az összesített pontszámok alapján a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület nyerte el a Kalocsa Vándorkupát. A kupát ünnepélyesen a tavalyi győztes szolnoki együttes adta át a kalocsai csapatnak, melyet a helyszínen nagy öröm és taps fogadott.

Második helyen a Szolnoki Sportcentrum, harmadik helyen pedig a Budapesti Evezős Egyesület végzett.

Versenyzők és csapatok – magyar, szerb és horvát részvétel

A versenyzők között szerepeltek a vajdasági Palics és Újvidék, valamint a magyarországi Budapest, Szolnok, Baja, Csongrád és Kalocsa legjobb evezősei. A Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület tíz fővel képviseltette magát, köztük fiatal, kezdő sportolókkal is, akik már második vagy harmadik versenyükön vettek részt.