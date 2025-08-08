augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

2 órája

Kalocsai sikerrel zárult a 7. Duna Kupa Evezős Bajnokság Meszesen – galériával

Címkék#bajnokság#Meszes#Duna Kupa#evezés#vízisport

A kalocsai Duna-szakasz, a Meszes adott otthont a 7. Duna Kupának pénteken. A kalocsai evezősök kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a rangos megmérettetésen. Több magyar és nemzetközi csapat mérte össze erejét a vízen.

Zsiga Ferenc

A 7. Duna Kupa Evezős Bajnokságot augusztus 8-án, pénteken rendezték meg a festői szépségű kalocsai Duna-szakaszon, Meszesnél. A rangos versenyen összesen 11 csapat közel 170 versenyzője állt rajthoz, hogy négy különböző versenyszámban mérje össze erejét és tudását. A nemzetközi mezőnyt magyar (köztük budapesti, szolnoki, bajai, csongrádi és kalocsai evezősök), szerb és horvát evezős egyesületek alkották.

A kalocsai evezősök kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a versenyen
A kalocsai evezősök remekeltek a rangos megmérettetésen
Fotó: Zsiga Ferenc

Az Európai Unió támogatásával megvalósult ROWLE program

A verseny az Európai Unió által támogatott ROWLE (Evezés az egészségért és a határokon átnyúló együttműködés erősítéséért) program része volt. A projekt vezető partnere a vajdasági Palicsi Evezős Club, mely szoros kapcsolatban áll a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesülettel. A program célja a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a nemzetközi együttműködések erősítése.

1000 méteres táv a Duna hullámain

A verseny a Meszes Beach kősarkantyújától indult, az 1000 méteres távot minél rövidebb idő alatt kellett teljesíteniük a versenyzőknek. A futamok során nem időt mértek, hanem a célba érkezés sorrendjét figyelték.

Az első futamban a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület négypárevezős csapata – Vecsei Milán, Illés Olivér, Kiss Jeremiás és Althammer Gergő – ért célba elsőként, megelőzve a szolnoki és a budapesti csapatokat.

Eredmények és díjátadó – Kalocsai evezősök győzelme

A nap végén, 16 órakor a helyi önkormányzati üdülőben tartott díjátadó keretében hirdették ki a végeredményt. Az összesített pontszámok alapján a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület nyerte el a Kalocsa Vándorkupát. A kupát ünnepélyesen a tavalyi győztes szolnoki együttes adta át a kalocsai csapatnak, melyet a helyszínen nagy öröm és taps fogadott.

Második helyen a Szolnoki Sportcentrum, harmadik helyen pedig a Budapesti Evezős Egyesület végzett.

Versenyzők és csapatok – magyar, szerb és horvát részvétel

A versenyzők között szerepeltek a vajdasági Palics és Újvidék, valamint a magyarországi Budapest, Szolnok, Baja, Csongrád és Kalocsa legjobb evezősei. A Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület tíz fővel képviseltette magát, köztük fiatal, kezdő sportolókkal is, akik már második vagy harmadik versenyükön vettek részt.

Németh Zoltán, a Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület elnökének szavai

Németh Zoltán kiemelte, hogy ez a verseny már a hetedik alkalommal került megrendezésre Kalocsán, amely a ROWLE program záróeseménye is egyben. A szervezők szerint a rendezvény fontos szerepet tölt be a régiós sportkapcsolatok és az egészséges életmód népszerűsítésében.

A következő napon, augusztus 9-én a palicsi klubbal közös edzést tartanak a Dunán, majd az ünnepélyes záróeseményen fellépnek a kalocsai néptáncosok is.

7. Duna Kupa Meszesen

Fotók: Zsiga Ferenc

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu